|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:56
Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Не перекручуй!
Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!
А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8775
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:57
_hunter написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
Ти вже мрієш про 60+ років? Настільки страшно, що готовий терпіти болячки?
Ну і Холява як військовий лікар напрацювався в ЗСУ.
І це не журнал писати, чи рації заряджати , а раком над помираючими пораненим стояти і рятувати їм кінцівки.
Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16877
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:59
Бетон
Успіх написав: Бетон написав:
Помер хлопець після «мобілізації»: повідомляє київська журналістка
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер.
ㅤ
Я перепрошую - може це щось наплутали?
Може це якесь вороже дрг закинули в Київ?
Це ж тільки ворог може так катувати і вбивати?!
НУ НЕ МОЖУТЬ ЖЕ ТАК СВОЇ СВОЇХ
катувати і вбивати???
Чи можуть?
, це про цього>>>
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8775
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:07
Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14177
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:08
Успіх написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Не перекручуй!
Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!
А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
Холява про гроші відповів «приблизно» таке: Напад росії і білорусі на Україну
Про здоровʼя було в іншому його пості
Твоє щастя що у нас мʼякі модератори. Ти б гнидне за брехливі провокації сидів би поряд з УА до кінця жовтня.
Як я і казав, він працює там само і робить те саме, але цивільний має легший графік, і менше грошей.
Привозячи поранених в польові шпиталі я з перших вуст знаю режим роботи військових лікарів.
Там не пофлудиш глибоко під землею в бліндажі біля старлінка, поки рація заряджається.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 жов, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16877
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:11
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
......
Майже дослівно холява казав:
«...... Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Это удобно - когда _сам_ такое можешь решить - не проходя живительное влк..
Ти вже мрієш про 60+ років? ......
Розкажи про «удобно» перед дзеркалом. Тобі найудобніше точно
Разговор-то не об этом.
-- я прекрасно помню как человек рассказывал, что его из армии поперли "по возрасту". И бил себя пяткой в грудь - что он бы всем нам викингам - показал бы. А как пол-года (или сколько там?) прошло - и 60+ контракты разрешили - "внезапно" здоровье оказалось "не то"...
Так я с этим и не спорю: я тоже _сам_ решил - "портянки (или уже носки выдавать начали?) -- не мое"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10824
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:21
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
Холява - і то не захотів повертатись на фронт. Бо каже, що мало платять
Долярек жалюгідний брехливий провокатор.
Майже дослівно холява казав:
«Хотів би в ЗСУ, бо там платять значно більше, ніж я отримую зараз за майже таку ж роботу. Але навантаження все ж там більші, а здоровʼя їх витримати вже нема, бо вік ».
Не перекручуй!
Я питав Холяву, чому не повертається на фронт? Бо ж так хотів залишитись, так хотів...
А тепер ж є закон!
Залишилось - лише бажання Холяви!
А Холява відповів(приблизно таке >>>), що можливо б і повернувся, але здоров'я вже не те і не за такі гроші, що зараз платять!
Як я і казав, він працює там само і робить те саме, але цивільний має легший графік, і менше грошей
.
... не обязан исполнять приказ "а теперь давайте-ка быстренько в окопчик под ЗАЭС десантироваться"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10824
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:22
Hotab написав:ЛАД
Вопрос с детьми вы тоже не поняли?
Звичайно що зрозумів. Ну так відповідь така сама: формально, на папері, ВВП на душу виросте (якщо ми проігноруємо що діти дійсно споживають, а для них не тільки торгують, а і виробляють чимало товарів). І виробляють немало. Бо діти їдять інколи як дорослі, вимагають зміни одежі частіше, тягнуть за собою сферу послуг розваг і розвитку. В чому дорослі інколи собі відмовляють, зате рідше відмовляють дітям
Тут всё верно.
Но я писал:
Если бы нам удалось каким-то чудом поднять рождаемость и стало бы много детей, что произойдёт с ВВП на душу при том же состоянии экономики? Очевидно уменьшится. Дети ВВП не производят.
Понятно, что дети потребляют много и для этого надо много произвести.
За счёт чего? Для роста производства нужны капвложения. А они с неба не падают. Необходимость товара не гаратирует его производства. Будем закупать в Китае.
Тракторы в Украине нужны? Вроде, да.
Мы их производим? Нет.
Вот только за какие деньги всё это закупать? По-прежнему за зерно? Тогда, действительно, надо уменьшать население. Зерна произведём столько же, а закупать всякой всячины придётся меньше.
Якщо ж ви натякаєте, що така зміна (зростання) ВВП на душу при зменшенні населення не відчуватиметься покращенням життя , ну то так. Так часто буває. Наприклад той самий ВПК може давати шалені цифри приросту, але життя від цього не покращується.
Так що знов, формально будівельник правий.
Ну а якщо ви натякаєте, що виїзд дітей неодмінно колись аукнеться падінням ВВП, як загальним, так і подушовим, так то поза сумнівом.
Я ни на что не натякав.
По-моему, написал ясно и без всяких намёков.
В чём тут "знов, формально будівельник правий" не понял.
Загалом я не схильний робити трагедію (для України, як держави) з виїзду населення і падіння його скажемо до 20 млн. Єдина загроза - безпекова. Але якщо ми матимемо залізобетонні гарантії (НАТО там, чи ще якийсь формат) , то нічого страшного в 20 млн нема,
Село не знає чим зайнятись, там земля вся віддана фермерам, ручна праця майже не треба.
Що втратить держава і ВВП, якщо умовний сільський житель виїде в Польщу??
А тут ще і ШІ витісняє людей з роботи))
То може небажання людей розмножуватись , бажання кудись їхати не таке і погане))
Я не знаю, что называть трагедией.
Когда-то я написал, если правильно помню, о гуманитарной катастрофе. Faceless
"у не понравилось это слово и он начал мне доказывать, что именно катастрофы
нет.
Поэтому о трагедии говорить не буду.
Скажу о другом.
Во-первых, никаких "залізобетонних гарантій" нам никто не даёт. И не даст.
Во-вторых, таких гарантий не существует в принципе. Разве что на территории Украины будут стоять войска США или, на крайний случай, НАТО. И стоять серьёзно, а не какой-нибудь один батальон. Надеюсь, вы таких иллюзий не питаете.
В-третьих, малые страны сегодня не могут рассчитывать ни на какую самостоятельную политику и самостоятельную экономику. Они вынуждены, грубо говоря, ложиться под кого-то. И выполнять требования этого кого-то. Прибалты могут распускать перья и выступать с какими-то идеями, но без поддержки и решения "старших товарищей" они ничего сделать
не смогут. Только поговорить. Орбан тоже много разговаривает, но опять же играет на противоречиях ЕС и РФ. Но, думаю, что если бы Европа сильно захотела, то он бы быстро заткнулся.
Единственное исключение это Швейцария. Но это особый случай и исключительная ситуация.
Самостоятельная экономика в малой стране сегодня тоже невозможна. Очень многие виды продукции нерентабельно производить в малой стране в небольших количествах. Надо производить много и продавать на экспорт. Но тогда не хватит сил и возможностей для производства какой-то другой и тоже необходимой продукции. Автаркия сегодня для малого государства невозможна. Кстати, по нынешним меркам 40 млн тоже не много.
Насчёт "Що втратить держава і ВВП, якщо умовний сільський житель виїде в Польщу". Как раз сегодня дерхава ничего не потеряет, скорее, от выезда горожанина. Он потребляет больше, а производит...
Мы сегодня (я имею ввиду до войны) живём в основном за счёт села, которое даёт большую часть нашего экспорта и обеспечивает нас едой. И люди в селе нужны. Та же Польша привлекает наших селян главным образом именно на сезонные работы в с/х. Если село уедет, то Украина будет вообще голая и босая.
А если уедет город, то и хрен с ним. Промышленности почти нет. Зачем он нужен? Только для торговли и услуг? Так если горожане уедут, так и торговли и услуг потребуется значительно меньше. Фермеры и село вообще пользуются торговлей и услугами намного меньше, чем горожане.
Ну и напоследок.
В отношении климата Украина очень хорошее место. Никаких землетрясений, никаких вулканов, цунами, торнадо, ураганов, наводнений. Неплохо обеспечена пресной водой.
Свято место пусто не бывает.
Будет мало украинцев, сюда рано или поздно приедут другие. И малому государству не удастся их переварить и сделать украинцами.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37004
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:31
ЛАД пʼятниця, кінець важкого льотного тижня , зараз інші пріоритети, барбекю-паті …
Коротко:
Ви давно були в селі? Зараз там виробництво експортного та того, що треба місту займається хоч би 10% села. Бо це не полуниця в польщі , де треба раком сотням людей ходити. В сучасному українському селі дядько з трактором обробляє паї тих селян . А селянам дає в кінці року гроші за це.
Решта 90% займаються тим , що забезпечують самі себе (невелике виробництво агропродукції) та на гроші від паїв відправляють дітей до міста вчитись, щоб хоч вони може пожили.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16877
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:34
andrijk777 написав: Shaman написав:
andrijk777 написав:
як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.
Це сміх і нічого більше.
Ну почитай про В'єтнам як там США виконували ті конвенції.
Так "намагались", так "намагались".
а що почитати? як там були військові злочини? а де почитати - у судових вироках за ці злочини? чи у журналістських розслідуваннях?
а Вагнер відразу показує, що не те що конвенції виконувати, він свідомо застосовує тортури. а на Раші все це ще й підтримували...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10159
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|140992
|
|
|1493
|330890
|
|
|6076
|1016342
|
|