Вопрос с детьми вы тоже не поняли?

Звичайно що зрозумів. Ну так відповідь така сама: формально, на папері, ВВП на душу виросте (якщо ми проігноруємо що діти дійсно споживають, а для них не тільки торгують, а і виробляють чимало товарів). І виробляють немало. Бо діти їдять інколи як дорослі, вимагають зміни одежі частіше, тягнуть за собою сферу послуг розваг і розвитку. В чому дорослі інколи собі відмовляють, зате рідше відмовляють дітям Звичайно що зрозумів. Ну так відповідь така сама: формально, на папері, ВВП на душу виросте (якщо ми проігноруємо що діти дійсно споживають, а для них не тільки торгують, а і виробляють чимало товарів). І виробляють немало. Бо діти їдять інколи як дорослі, вимагають зміни одежі частіше, тягнуть за собою сферу послуг розваг і розвитку. В чому дорослі інколи собі відмовляють, зате рідше відмовляють дітям

Если бы нам удалось каким-то чудом поднять рождаемость и стало бы много детей, что произойдёт с ВВП на душу при том же состоянии экономики? Очевидно уменьшится. Дети ВВП не производят.

Якщо ж ви натякаєте, що така зміна (зростання) ВВП на душу при зменшенні населення не відчуватиметься покращенням життя , ну то так. Так часто буває. Наприклад той самий ВПК може давати шалені цифри приросту, але життя від цього не покращується.

Так що знов, формально будівельник правий.

Ну а якщо ви натякаєте, що виїзд дітей неодмінно колись аукнеться падінням ВВП, як загальним, так і подушовим, так то поза сумнівом.

Загалом я не схильний робити трагедію (для України, як держави) з виїзду населення і падіння його скажемо до 20 млн. Єдина загроза - безпекова. Але якщо ми матимемо залізобетонні гарантії (НАТО там, чи ще якийсь формат) , то нічого страшного в 20 млн нема,

Село не знає чим зайнятись, там земля вся віддана фермерам, ручна праця майже не треба.

Що втратить держава і ВВП, якщо умовний сільський житель виїде в Польщу??

А тут ще і ШІ витісняє людей з роботи))

То може небажання людей розмножуватись , бажання кудись їхати не таке і погане))

Тут всё верно.Но я писал:Понятно, что дети потребляют много и для этого надо много произвести.За счёт чего? Для роста производства нужны капвложения. А они с неба не падают. Необходимость товара не гаратирует его производства. Будем закупать в Китае.Тракторы в Украине нужны? Вроде, да.Мы их производим? Нет.Вот только за какие деньги всё это закупать? По-прежнему за зерно? Тогда, действительно, надо уменьшать население. Зерна произведём столько же, а закупать всякой всячины придётся меньше.Я ни на что не натякав.По-моему, написал ясно и без всяких намёков.В чём тут "знов, формально будівельник правий" не понял.Я не знаю, что называть трагедией.Когда-то я написал, если правильно помню, о гуманитарной катастрофе."у не понравилось это слово и он начал мне доказывать, что именнонет.Поэтому о трагедии говорить не буду.Скажу о другом.Во-первых, никаких "залізобетонних гарантій" нам никто не даёт. И не даст.Во-вторых, таких гарантий не существует в принципе. Разве что на территории Украины будут стоять войска США или, на крайний случай, НАТО. И стоять серьёзно, а не какой-нибудь один батальон. Надеюсь, вы таких иллюзий не питаете.В-третьих, малые страны сегодня не могут рассчитывать ни на какую самостоятельную политику и самостоятельную экономику. Они вынуждены, грубо говоря, ложиться под кого-то. И выполнять требования этого кого-то. Прибалты могут распускать перья и выступать с какими-то идеями, но без поддержки и решения "старших товарищей" они ничегоне смогут. Только поговорить. Орбан тоже много разговаривает, но опять же играет на противоречиях ЕС и РФ. Но, думаю, что если бы Европа сильно захотела, то он бы быстро заткнулся.Единственное исключение это Швейцария. Но это особый случай и исключительная ситуация.Самостоятельная экономика в малой стране сегодня тоже невозможна. Очень многие виды продукции нерентабельно производить в малой стране в небольших количествах. Надо производить много и продавать на экспорт. Но тогда не хватит сил и возможностей для производства какой-то другой и тоже необходимой продукции. Автаркия сегодня для малого государства невозможна. Кстати, по нынешним меркам 40 млн тоже не много.Насчёт "Що втратить держава і ВВП, якщо умовний сільський житель виїде в Польщу". Как раз сегодня дерхава ничего не потеряет, скорее, от выезда горожанина. Он потребляет больше, а производит...Мы сегодня (я имею ввиду до войны) живём в основном за счёт села, которое даёт большую часть нашего экспорта и обеспечивает нас едой. И люди в селе нужны. Та же Польша привлекает наших селян главным образом именно на сезонные работы в с/х. Если село уедет, то Украина будет вообще голая и босая.А если уедет город, то и хрен с ним. Промышленности почти нет. Зачем он нужен? Только для торговли и услуг? Так если горожане уедут, так и торговли и услуг потребуется значительно меньше. Фермеры и село вообще пользуются торговлей и услугами намного меньше, чем горожане.Ну и напоследок.В отношении климата Украина очень хорошее место. Никаких землетрясений, никаких вулканов, цунами, торнадо, ураганов, наводнений. Неплохо обеспечена пресной водой.Свято место пусто не бывает.Будет мало украинцев, сюда рано или поздно приедут другие. И малому государству не удастся их переварить и сделать украинцами.