RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15554155551555615557>
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:34

_hunter
.. не обязан исполнять приказ "а теперь давайте-ка быстренько в окопчик под ЗАЭС десантироваться"...


Ти трохи тупенький, чи де?
Він лікар шпиталю. Яке «дісантіровацца?»
Він може або як військовий лікар пахати скільки скажуть (ненормований робочий день), або як цивільний о 8.00 ранку сказати всім «пока» і йти відпочивати. Але отримувати значно менше. Роблячи те саме. Виходячи з віку і здоровʼя він обрав зараз те що обрав. І не бігунцю до щольца давати йому оцінки.
Hotab
 
Повідомлень: 16877
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:35

  Hotab написав:........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:42

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:Звичайно, що краще пізно, ніж ніколи!

РФ вже давно пристосувалась. Європейські санкції(такого роду) вже нічого не змінюють. Точніше змінюють, але мізерно.
Що пізно, що ніколи - вже один фіг.

американські змінять 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:45

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅

опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер? :shock:

44х летнего ветерана запаса может лучше спросить почему он даёт умные советы с лоджа в восточной африке в то время как "дамбить ростов" некому, и пусть он уточнит, по какому курсу он менял уе на леи с 27.02.22 по середину марта, пока горел заживо в вертолёте Мариняк, а 32х летний Шевченко(что нашёл о нём статью Хомяк) летал с ПНВ на высоте 5м в Жданов и обратно много раз?

ты лично сегодня плановых 5м3 метана сдал в систему?
как с свининой в Турции?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 24 жов, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 14177
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:45

  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.

я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.

там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:46

  Hotab написав:_hunter
.. не обязан исполнять приказ "а теперь давайте-ка быстренько в окопчик под ЗАЭС десантироваться"...


Він лікар шпиталю. Яке «дісантіровацца?»

И снова здрасьте: _именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному "Яке «дісантіровацца?»" получить?
_hunter
 
Повідомлень: 10824
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.

там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...

Может потому, что тракторы были сродни украинскому "автопрому" (да, я про ланосы) :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10824
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:50

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅

опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер? :shock:

44х летнего ветерана запаса может лучше спросить почему он даёт умные советы с лоджа в восточной африке в то время как "дамбить ростов" некому, и пусть он уточнит, по какому курсу он менял уе на леи с 27.02.22 по середину марта, пока горел заживо в вертолёте Мариняк, а 32х летний Шевченко(что нашёл о нём статью Хомяк) летал с ПНВ на высоте 5м в Жданов и обратно много раз?

в нього
  Hotab написав:ЛАД пʼятниця, кінець важкого льотного тижня , зараз інші пріоритети, барбекю-паті …
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:53

  Hotab написав:ЛАД пʼятниця, кінець важкого льотного тижня , зараз інші пріоритети, барбекю-паті …
Коротко:
Ви давно були в селі? Зараз там виробництво експортного та того, що треба місту займається хоч би 10% села. Бо це не полуниця в польщі , де треба раком сотням людей ходити. В сучасному українському селі дядько з трактором обробляє паї тих селян . А селянам дає в кінці року гроші за це.
Решта 90% займаються тим , що забезпечують самі себе (невелике виробництво агропродукції) та на гроші від паїв відправляють дітей до міста вчитись, щоб хоч вони може пожили.

Не спорю.
Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.
Но вы правы, сечас время для барбекю-пати, так что отложим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:09

_hunter

именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному


З ким у тебе про єто разговор?

Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря. У тебе в черзі за пятихаткою з кимсь іменно о другом разгавор ? А навіщо це писати тут? Продовжуй з ними, чи бубни під ніс, до чого воно тут?
Hotab
 
Повідомлень: 16877
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 15554155551555615557>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 140993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 330893
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1016345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.