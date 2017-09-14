|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:34
_hunter
.. не обязан исполнять приказ "а теперь давайте-ка быстренько в окопчик под ЗАЭС десантироваться"...
Ти трохи тупенький, чи де?
Він лікар шпиталю. Яке «дісантіровацца?»
Він може або як військовий лікар пахати скільки скажуть (ненормований робочий день), або як цивільний о 8.00 ранку сказати всім «пока» і йти відпочивати. Але отримувати значно менше. Роблячи те саме. Виходячи з віку і здоровʼя він обрав зараз те що обрав. І не бігунцю до щольца давати йому оцінки.
Hotab
Повідомлень: 16877
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:35
Hotab написав:
........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании
промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.
ЛАД
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:42
andrijk777 написав: Успіх написав:
Звичайно, що краще пізно, ніж ніколи!
РФ вже давно пристосувалась. Європейські санкції(такого роду) вже нічого не змінюють. Точніше змінюють, але мізерно.
Що пізно, що ніколи - вже один фіг.
американські змінять
Shaman
Повідомлень: 10159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:45
барабашов написав: Прохожий написав: Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер?
44х летнего ветерана запаса может лучше спросить почему он даёт умные советы с лоджа в восточной африке в то время как "дамбить ростов" некому, и пусть он уточнит, по какому курсу он менял уе на леи с 27.02.22 по середину марта, пока горел заживо в вертолёте Мариняк, а 32х летний Шевченко(что нашёл о нём статью Хомяк) летал с ПНВ на высоте 5м в Жданов и обратно много раз?
ты лично сегодня плановых 5м3 метана сдал в систему?
как с свининой в Турции?
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 24 жов, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Повідомлень: 14177
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:45
ЛАД написав: Hotab написав:
........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании
промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Shaman
Повідомлень: 10159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:46
Hotab написав:_hunter
.. не обязан исполнять приказ "а теперь давайте-ка быстренько в окопчик под ЗАЭС десантироваться"...
Він лікар шпиталю. Яке «дісантіровацца?»
И снова здрасьте: _именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному "Яке «дісантіровацца?»" получить?
_hunter
Повідомлень: 10824
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:50
Shaman написав: ЛАД написав: Hotab написав:
........
Тенденція вимирання села і зростання міст (при зменшені загальної чисельності населення держави) зберігається мінімум 20 років , як до війни , так під час, і буде зберігатись далі.
.....
Всё верно.
Но всё это имеет смысл только если мы возродим промышленность.
Для особенно умных - я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании
промышленности.
Иначе...
Не хочу рисовать апокалиптические картины.
там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни
воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Может потому, что тракторы были сродни украинскому "автопрому" (да, я про ланосы)
_hunter
Повідомлень: 10824
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:50
барабашов написав: Прохожий написав: Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅
опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер?
44х летнего ветерана запаса может лучше спросить почему он даёт умные советы с лоджа в восточной африке в то время как "дамбить ростов" некому, и пусть он уточнит, по какому курсу он менял уе на леи с 27.02.22 по середину марта, пока горел заживо в вертолёте Мариняк, а 32х летний Шевченко(что нашёл о нём статью Хомяк) летал с ПНВ на высоте 5м в Жданов и обратно много раз?
в нього
Hotab написав:ЛАД
пʼятниця, кінець важкого льотного тижня , зараз інші пріоритети, барбекю-паті …
flyman
Повідомлень: 41282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:53
Hotab написав:ЛАД
пʼятниця, кінець важкого льотного тижня , зараз інші пріоритети, барбекю-паті …
Коротко:
Ви давно були в селі? Зараз там виробництво експортного та того, що треба місту займається хоч би 10% села. Бо це не полуниця в польщі , де треба раком сотням людей ходити. В сучасному українському селі дядько з трактором обробляє паї тих селян . А селянам дає в кінці року гроші за це.
Решта 90% займаються тим , що забезпечують самі себе (невелике виробництво агропродукції) та на гроші від паїв відправляють дітей до міста вчитись, щоб хоч вони може пожили.
Не спорю.
Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.
Но вы правы, сечас время для барбекю-пати, так что отложим.
ЛАД
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:09
_hunter
именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному
З ким у тебе про єто разговор?
Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря. У тебе в черзі за пятихаткою з кимсь іменно о другом разгавор ? А навіщо це писати тут? Продовжуй з ними, чи бубни під ніс, до чого воно тут?
Hotab
Повідомлень: 16877
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
