Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:32

ЛАД

Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.


Саме їжею? Ну точно ні, тут лише Флайман з усього Київа заготовляє горіхи в парках .
Але ж це якось ну дуже несерйозно заявляти , що місто живе на шиї села))
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:02

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному

Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря.

И я там же тебе и написал - "а на должность цивильного пехотинца как-то попасть можно?" :roll:

До чого це питання , і чому воно адресовано мені?

Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать: "почему человек, пяткой в грудь себя бивший - только пустите меня в ЗСУ - внезапно (как только возможность появилась) туда рваться перестал?".
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потому шо в лодже барбекю а в Сплите - креветки на ужин
Звездеть(старому жиду) - не мешки с трупами ворочать
ПыСы. Как он отдыхал в 24м летом на Адриатике семинарист тут хвастался
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:25

_hunter
Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать


Я «питаюсь заболтать», чи ти пробуєш прилаштуватися зі своїм питанням то про цивільного піхотинця, яке не обговорювалось?
Питання було в звинуваченнях Холяви з боку долярека в меркантильності, що йому начебто не вистачає грошей в ЗСУ, щоб туди піти служити . На що була надана повна відповідь з цитуванням самого Холяви, яка показала, що Долярек в звичній манері бреше і провокує срачі. То що тут хто пробує заболтати?
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:33

  барабашов написав:Потому шо в лодже барбекю а в Сплите - креветки на ужин
Звездеть(старому жиду) - не мешки с трупами ворочать
ПыСы. Как он отдыхал в 24м летом на Адриатике семинарист тут хвастался


Ты заметил,что людей в Днепре стало не меньше а больше?
уже в 7 с дома выезжаю- лимита с поселков прет табунами, хрен станешь хлеба купить-орды сунут, не влезешь в поток потом.
Кому там населення не хватает?
По ходу мы стали хабом для низшего слоя беженцев. Кто побогаче-в Киев прет. Самые богатые в Ужгород- им работать не надо, можно в кофейнях сидеть.
Наш же удел-пролетариат.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:33

  Hotab написав:_hunter
Ну так это же ты пытаешся простой вопрос заболтать


На що була надана повна відповідь з цитуванням самого Холяви, яка показала, що ...

... на влк человек до сих пор не дошел.
Откуда возникает логичный вопрос - "почему не дошел (хотя грозился)?". И вот этот вопрос ты забалтываешь...
Меркантильность тому виной или что-то другое - это уже совсем другой - не сильно интересный вопрос.
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:48

_hunter

на влк человек до сих пор не дошел.


Він не тільки там побував , а після нього ще і послужив чимало.
І тому він з повним правом ставить тобі питання «а ти Хантер коли припиниш захищати державу з Німеччини?»
А щоб тобі ставити питання «чому ти мене далі не захищаєш в 60+ ?», ти маєш хоча б стільки ж побути в його камуфляжі.
Твій страх перед «піхотинцем» і качання питання «ага, канєш, ти розумний звати служити , ти ж не штурмовик , а лікар (пілот, ППО-ник)» зрозуміле, бо у тебе нема ніякої кваліфікації і тебе очікує «окоп під ЗАЕС»якого ти до мокрих штанів боїшся. Але це лише твоя проблема, ти міг давно її отримати і не всцікатись при слові «призвали».
Он Доляреку теж намагались дати таку кваліфікацію, з якою опинитись в штурмовиках мінімальний шанс. Щоправда він не осилив, і тому опинився в копачах (майже штурмовиках) . Але то окреме питання, і лежить воно в площині освіти, знань, здатності до навчання
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 22:58

  Hotab написав:_hunter

на влк человек до сих пор не дошел.


Він не тільки там побував , а після нього ще і послужив чимало.

Ну да - послужил до "увольнения". Постоянно рассказывая (после "увольнения") "жаль закон мешает - а то бы он показал".
Теперь народ волнуется: закон уже с пол года как не мешает - а "показа" все нет. Может случилось чего? 🤔
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:06

_hunter

Ну да - послужил до "увольнения"


Він послужив достатньо і точно більше тебе
І тому у тебе нема ніякого права ставити йому питання і вимагати ще.
А чому він не служить зараз, то відповідей може бути скільки завгодно. Особливо після 60. Починаючи від його власного відчуття фізичної спромоги впахуватись ненормовано в його віці і стані здоровʼя, закінчуючи відмовою з боку керівництва брати саме на в.лікаря враховуючи вимоги , які ставляться до військового лікаря. По простому кажучи, йому можуть і відмовляти. Зате на більш легші вимоги як до цивільного його запросто можуть брати

Це його особиста справа і він достатньо віддав батьківщині щоб не пояснювати бігунцю на 500-ку до шольца нічого.
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:15

  Hotab написав:_hunter

Ну да - послужил до "увольнения"


Він послужив достатньо і точно більше тебе

так с этим я и не спорю — перечитай предыдущее сообщение - что "народ" волнует ;)
2
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

