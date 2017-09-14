Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме.
|
|
|
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:24
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От засранець....
Твоя цитата наступна
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась.
Тому
Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100%
Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн.
З цим будеш сперичатись?
Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І )
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:31
|