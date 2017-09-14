|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:24
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ну да - послужил до "увольнения"
Він послужив достатньо і точно більше тебе
так с этим я и не спорю — перечитай предыдущее сообщение - что "народ" волнует
Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16882
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:25
ЛАД написав:
Я не писал, что у нас сегодня 22 млн.
Я принял допущение будивельника, что у нас сегодня 32 млн. И спросил, что будет, если население по каким-то причинам (уедет в Европу, улетит на Марс) уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн, ВВП останется таким же?
От засранець....
Твоя цитата наступна
что будет, если население уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн,И ВВП останется таким же?
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась.
Тому
Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100%
Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн.
З цим будеш сперичатись?
Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І
)
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27241
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2996 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:31
Hotab написав:
Ти не відчуваєш свою гниль?
русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6323
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2703 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 00:57
Shaman написав:
........
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37006
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 02:07
trololo написав: Hotab написав:
Ти не відчуваєш свою гниль?
русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.
Де русня?
Де шмідари с куркопашпартами???
У Раді, Кабміні чи у ТЦК нові е-Гелікі 26модельного року вибира?
ПиСи.Пану юристу тов.Сопін(колега,колишній) цією ніччю не сниться?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|141164
|
|
|1493
|331290
|
|
|6076
|1016758
|
|