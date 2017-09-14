Додано: Суб 25 жов, 2025 10:58

там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди... Всегда есть 2 выхода.

Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.

Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,

похоже, навсегда.

Так же и со всем остальным.

А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.

ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає.що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.до речі про Харків - ви чули про фабрику варіант та інші заводи цієї групи? що Старгород ц е не лише ресторан, а й UBC яке має чимале виробництво.є велика проблема - влада дійсно не зацікавлена, й тут в першу чергу міська влада - у виробництві. вони звикли доїти всіх, тому людина яка хоче виробляти - вартість податку на землю у Харкові - доволі велика, хоча місцева влада може це регулювати. електрична потужність - дай хабаря, підвести воду - дай хабаря. ЛАД, все як вас вчили - хапуга капіталіст має за все платити - а потім таке щире здивування, а чого мало виробництва.на вартість землі скаржився навіть Турбоатом, хоча й має деякі пільги...от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах.Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити