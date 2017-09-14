Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме.
От засранець....
Твоя цитата наступна
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась.
Тому
Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100%
Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн.
З цим будеш сперичатись?
Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І )
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
Це з точки зору срср, вкрасти Джон Дір і зробити копію.
Сучасний світ він трішечки інший.
Приклад, велика компанія Fendt, чули за такі трактори та комбайни? Можливо ні, бо вони в нас не популярні.
Це німецька компанія, декілька заводів випускають трактори в Німеччині, всі комбайни виробляються в Італії, деякі трактори в США, бо логістика і трампомита.
Взять і з нуля зробить шось схоже, це або вкрасти, або КБ, вартість такого трактора буде висока. Хто його купить?
А можно за "погіршення" считать "недотяг" до уровня хотя бы той же Польши (38 лямов)? 🤔
Или падение "найкрасывишой" в 4 раза (если май 14го, например, глянуть) - это точно не "різкі погіршення"?
Hotab, знімаю капелюха. вам вдається дотиснути навіть такого балабола, як ху_нтер, який сперечається лише заради суперечки
він відкрив для себе, що можна оскаржувати будь-яке повідомлення, питання коли він задовбає модераторів
ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає.
що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.
до речі про Харків - ви чули про фабрику варіант та інші заводи цієї групи? що Старгород ц е не лише ресторан, а й UBC яке має чимале виробництво.
є велика проблема - влада дійсно не зацікавлена, й тут в першу чергу міська влада - у виробництві. вони звикли доїти всіх, тому людина яка хоче виробляти - вартість податку на землю у Харкові - доволі велика, хоча місцева влада може це регулювати. електрична потужність - дай хабаря, підвести воду - дай хабаря. ЛАД, все як вас вчили - хапуга капіталіст має за все платити - а потім таке щире здивування, а чого мало виробництва.
на вартість землі скаржився навіть Турбоатом, хоча й має деякі пільги...
от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах.
Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити
