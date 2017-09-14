й це вже оскаржив... цікаво, можна кнопку скарга забрати? чи людина почне шаленіти, а ми не знущаємося на живими істотами?
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:00
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бубен а сколько тебе в чеш.кронах платят за пост?
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
на гілці дещо не змінюється - ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну, а ухилянти будуть ховатися десь в тилу. більше всього радують ухилянти-бігунці, яким вже не загрожує бусіфікація - але ці найбільше намагаються щось довести
чомусь не обговорюють останні санкції Трампа проти нафтових компаній. бо вереск з Раші - нам нічого не страшно, це ні на що не вплине показує, що насправді це боляче. це я до того, що елементів для тиску ще багато, далеко не все вичерпано, як тут хтось намагається показати.
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
та й взагалі, питання до зрадофілів.
що зараз пропонують руськім
- перемир'я по лінії бойових дій
- дозволяють залишити собі окуповане
- питання мови та церкви - треба обговорювати - але для цього потрібно, щоб руські погодились на перемовини, а не висували ультиматуми. та й там є декілька цікавих нюансів.
адекватні люди розуміють, чому Раша не хоче перемовин. але зрадофіли, які кажуть що треба домовлятися й Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот ) - що ще треба додати, щоб Раша погодилася? лише Донбас - й все? чи ще щось треба?
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цікаво, а постійне необгрунтоване тицяння скарга - це підстава для бану. наприклад, за флуд...
