Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:26
на гілці дещо не змінюється - ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну, а ухилянти будуть ховатися десь в тилу. більше всього радують ухилянти-бігунці, яким вже не загрожує бусіфікація - але ці найбільше намагаються щось довести
чомусь не обговорюють останні санкції Трампа проти нафтових компаній. бо вереск з Раші - нам нічого не страшно, це ні на що не вплине показує, що насправді це боляче. це я до того, що елементів для тиску ще багато, далеко не все вичерпано, як тут хтось намагається показати.
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:31
та й взагалі, питання до зрадофілів.
що зараз пропонують руськім
- перемир'я по лінії бойових дій
- дозволяють залишити собі окуповане
- питання мови та церкви - треба обговорювати - але для цього потрібно, щоб руські погодились на перемовини, а не висували ультиматуми. та й там є декілька цікавих нюансів.
адекватні люди розуміють, чому Раша не хоче перемовин. але зрадофіли, які кажуть що треба домовлятися й Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
) - що ще треба додати, щоб Раша погодилася? лише Донбас - й все? чи ще щось треба?upd
забув головне - ми не йдемо в НАТО. а в ЄС йдемо...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 жов, 2025 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:34
Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
d44
Повідомлень: 782
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 11:37
цікаво, а постійне необгрунтоване тицяння скарга - це підстава для бану? наприклад, за флуд...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 25 жов, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:40
BIGor написав: Shaman написав:
на гілці дещо не змінюється - ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну, а ухилянти будуть ховатися десь в тилу
. більше всього радують ухилянти-бігунці, яким вже не загрожує бусіфікація
- але ці найбільше намагаються щось довести
Виходить ти ухилянт. Ти ховаєшся в тилу
і тобі не загрожує бусіфікація
.
не дивно, що бомбануло саме тебе
так, я в тилу, але не ухиляюсь
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:08
Ну и в копилку "они не хотят переговоров" — переговоры _уже_ идут
Росія, США та Україна «близькі до дипломатичного вирішення війни», - спецпосланник кремля Дмитрієв
Про це він заявив після переговорів з американськими посадовцями у Вашингтоні.
Він також заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, і що вони, ймовірно, зустрінуться пізніше.
«Це великий крок Президента Зеленського – визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити», - повідомив Дмитрієв.
_hunter
Повідомлень: 10831
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:25
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Виходить ти ухилянт. Ти ховаєшся в тилу
і тобі не загрожує бусіфікація
.
не дивно, що бомбануло саме тебе
так, я в тилу, але не ухиляюсь
Ні, ти "порішав", але виходить що ти ухилянт
. Ти сам на себе вийшов.
розумієш, який прикол, - це ти, коли виїхав під час дії заборони, не маючи підстав - це ти точно порішав. а в Україні звісно є ті, хто порішав, є ті, хто цього не робив. насправді тих, хто порішав - не так й багато, якраз частково самі такі відразу тікали за кордон.
тому твої звинувачення на мою адресу, це безпідставний накид, але доводити щось бігунцю не бачу сенсу...
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:49
Shaman написав: andrijk777 написав:
...........
Це сміх і нічого більше.
Ну почитай про В'єтнам як там США виконували ті конвенції.
Так "намагались", так "намагались".
а що почитати? як там були військові злочини? а де почитати - у судових вироках за ці злочини? чи у журналістських розслідуваннях?
а Вагнер відразу показує, що не те що конвенції виконувати, він свідомо застосовує тортури. а на Раші все це ще й підтримували...
Почитать можете и там, и там.
И в воспоминаниях ветеранов.
И о тортурах тоже.
И об оранже и послдствиях его применения.
И о том, как люди горят от напалма.
И ещё о многом.
Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск.
ЛАД
Повідомлень: 37010
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:53
ЛАД написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
...........
Це сміх і нічого більше.
Ну почитай про В'єтнам як там США виконували ті конвенції.
Так "намагались", так "намагались".
а що почитати? як там були військові злочини? а де почитати - у судових вироках за ці злочини? чи у журналістських розслідуваннях?
а Вагнер відразу показує, що не те що конвенції виконувати, він свідомо застосовує тортури. а на Раші все це ще й підтримували...
Почитать можете и там, и там.
И в воспоминаниях ветеранов.
И о тортурах тоже.
И об оранже и послдствиях его применения.
И о том, как люди горят от напалма.
Читай.
а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..
зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
Shaman
Повідомлень: 10171
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 13:55
Shaman написав: BIGor написав:
Ні, ти "порішав", але виходить що ти ухилянт
. Ти сам на себе вийшов.
розумієш, який прикол, - це ти, коли виїхав під час дії заборони, не маючи підстав - це ти точно порішав. ......
тому твої звинувачення на мою адресу, це безпідставний накид ......
Ровно такой же "безпідставний накид" я вижу ровно в предыдущем абзаце
_hunter
Повідомлень: 10831
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
