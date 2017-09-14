Додано: Суб 25 жов, 2025 15:11

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ........

що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.

ЛАД, все як вас вчили - хапуга капіталіст має за все платити - а потім таке щире здивування, а чого мало виробництва.

Всегда есть 2 выхода.

Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.

Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,

похоже, навсегда.

Так же и со всем остальным.

А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.

И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.

я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.

Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити

По-перше, я ужеписал - я ссвиней не пас. И не собираюсь.Во-вторых, не обязательно "щось металеве".Не буду вам ничего объяснять или доказывать.Просто один вопрос к вам, как к экономисту.Если у нас всё так классно с промышленностью, то почему у нас постоянный отрицательный внешторгбаланс? Наверное, благодаря высокоразвитой промышленности?Я уже объяснял на параллельной ветке (и вы это читали) - хапуга это не капиталист, капиталист - не хапуга.1. Для альтернативно одарённых и не умеющих читать.Я, вроде, писал:Кто вам мешает? Кроме "старьё, не годится" от вас ничего не слышно. Ну, понятно, ломать - не строить.2. Не увидел у вас 3-го варианта.3. "на невеличкому підприємстві" тракторы выпускать нельзя. Другое дело, что, вероятно не нужен такой гигант как ХТЗ, который работал на весь Союз.Кто запрещает?Хотя, думаю, корпуса можно использовать - вы же не собираетесь работать под открытым небом?И Джон Дир не сразу стал работать на "дорогому обладнанні".Или вы хотите построить завод и чтобы он 100 лет работал на одном и том же оборудовании? ХТЗ в 1991 тоже был далеко не такой, как в 1931. Но да, и не такой, как Джон Дир. Кто мешал довести его до ума? Но нет, проще угробить.А ваш последний аргумент насчёт рабочих...Исходя из такой логики, мы простовыпускать ничего приличного и тогда мы обречены.Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).