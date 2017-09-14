|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:00
Shaman написав:
на гілці дещо не змінюється - ухилянти продовжують переконувати патріотів, що саме вони мають захищати країну, а ухилянти будуть ховатися десь в тилу. більше всього радують ухилянти-бігунці, яким вже не загрожує бусіфікація - але ці найбільше намагаються щось довести
чомусь не обговорюють останні санкції Трампа проти нафтових компаній. бо вереск з Раші - нам нічого не страшно, це ні на що не вплине показує
, що насправді це боляче. це я до того, що елементів для тиску ще багато, далеко не все вичерпано, як тут хтось намагається показати.
Ну то так, так не страшно, так не страшно, що швидесенько відправили Дмитрієва в США ...
Який, очікуванно, спіймав облизня
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:02
_hunter написав:
Ну и в копилку "они не хотят переговоров" — переговоры _уже_ идут
Росія, США та Україна «близькі до дипломатичного вирішення війни», - спецпосланник кремля Дмитрієв
Про це він заявив після переговорів з американськими посадовцями у Вашингтоні.
Він також заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, і що вони, ймовірно, зустрінуться пізніше.
«Це великий крок Президента Зеленського – визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити», - повідомив Дмитрієв.
От тільки невідомо з ким він там зустрічався і повідомляв він це біля якогось перехрестя
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 25 жов, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:05
d44 написав:
Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор
, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
І що ? не хочешь, не донать Притулі ...
Завжди можно знайти прямі виходи на військові частини і допомогати безпосередньо
З іншого боку, а як все це доставляти ? Новою Поштою в поля ?
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:12
Water написав: ЛАД написав:
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Це з точки зору срср, вкрасти Джон Дір і зробити копію.
Сучасний світ він трішечки інший.
Приклад, велика компанія Fendt, чули за такі трактори та комбайни? Можливо ні, бо вони в нас не популярні.
Це німецька компанія, декілька заводів випускають трактори в Німеччині, всі комбайни виробляються в Італії, деякі трактори в США, бо логістика і трампомита.
Взять і з нуля зробить шось схоже, це або вкрасти, або КБ, вартість такого трактора буде висока. Хто його купить?
Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:27
d44 написав:
Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор
, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
Опять этот Сергей Притули, б*** ))) благотворительный фонд нах )))
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:57
d44
Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули.
Ну сфотографував же? Номери, наклейку, молодь ?? Відправив фото в фонд притули, з проханням розібратись можливого нецільового використання авто?
Як ні? Просто повідомив на форумах, що не варто донатити притулі , його автівки юзає «золота молодь» для Апероль-Спріц-паті?
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:08
ЛАД написав:
Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.
ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир
Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:09
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:11
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
........
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає.
По-перше, я уже вам
писал - я с вами
свиней не пас. И не собираюсь.
Во-вторых, не обязательно "щось металеве".
що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.
Не буду вам ничего объяснять или доказывать.
Просто один вопрос к вам, как к экономисту.
Если у нас всё так классно с промышленностью, то почему у нас постоянный отрицательный внешторгбаланс? Наверное, благодаря высокоразвитой промышленности?
ЛАД, все як вас вчили - хапуга капіталіст має за все платити - а потім таке щире здивування, а чого мало виробництва.
Я уже объяснял на параллельной ветке (и вы это читали) - хапуга это не капиталист, капиталист - не хапуга.
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах.
1. Для альтернативно одарённых и не умеющих читать.
Я, вроде, писал:
я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности.
Кто вам мешает создавать
? Кроме "старьё, не годится" от вас ничего не слышно. Ну, понятно, ломать - не строить.
2. Не увидел у вас 3-го варианта.
3. "на невеличкому підприємстві" тракторы выпускать нельзя. Другое дело, что, вероятно не нужен такой гигант как ХТЗ, который работал на весь Союз.
Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити
Кто запрещает?
Хотя, думаю, корпуса можно использовать - вы же не собираетесь работать под открытым небом?
И Джон Дир не сразу стал работать на "дорогому обладнанні".
Или вы хотите построить завод и чтобы он 100 лет работал на одном и том же оборудовании? ХТЗ в 1991 тоже был далеко не такой, как в 1931. Но да, и не такой, как Джон Дир. Кто мешал довести его до ума? Но нет, проще угробить.
А ваш последний аргумент насчёт рабочих...
Исходя из такой логики, мы просто не способны
выпускать ничего приличного и тогда мы обречены.
Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:20
Shaman написав:
та й взагалі, питання до зрадофілів.
що зараз пропонують руськім
- перемир'я по лінії бойових дій
- дозволяють залишити собі окуповане
- питання мови та церкви - треба обговорювати - але для цього потрібно, щоб руські погодились на перемовини, а не висували ультиматуми. та й там є декілька цікавих нюансів.
адекватні люди розуміють, чому Раша не хоче перемовин. але зрадофіли, які кажуть що треба домовлятися й Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
) - що ще треба додати, щоб Раша погодилася? лише Донбас - й все? чи ще щось треба?upd
забув головне - ми не йдемо в НАТО. а в ЄС йдемо...
У вас постоянное логическое противоречие.
С одной стороны, вы, вроде, заявляете, что переговоры нужны и надо договариваться. С другой стороны: "Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
)".
Тогда какой смысл переговоров и любых соглашений?
