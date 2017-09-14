|
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:32
ЛАД написав:
Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).
В этой "заднице" мы, потому что есть такие, как ты, которые в экономике, как свинья в апельсинах
Которые очень сильно болеют гигантизмом
Тебе, как парторгу, нужны заводы на гектары территорий, чтобы трубы, трубы, трубы дымили
И тебе же пофиг, что они выпускают.
Главное - процесс, а не результат
Я тебе много раз писал, что есть куча мелких промышленных, с инженерным подходом, с мини-КБ предприятий
Времена изменились, не нужно больших территорий для промышленного производства
Но ты же этого видеть не хочешь
Тебе же, минимум, размеры ХТЗ подавай )
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:33
Shaman написав: ЛАД написав:
........
Почитать можете и там, и там.
И в воспоминаниях ветеранов.
И о тортурах тоже.
И об оранже и послдствиях его применения.
И о том, как люди горят от напалма.
Читай.
а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..
зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
1. Читайте
.
2. Вспоминать можно не только Вьетнам. И вы сами начали об этом.
3. Что ж вы при полном цитировании опускаете мою последнюю фразу: "Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск". Так же, как преступления одного чкловека не оправдывают преступлений другого.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 25 жов, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:37
ЛАД написав: Shaman написав:
Читай.
а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..
зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
1. Читайте
.
2. Вспоминать можно не только Вьетнам. И вы сами начали об этом.
3. Что ж вы при полном цитировании опускаете мою последнюю фразу: "Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск
". Так же, как преступления одного чкловека не рпоавдывают преступлений другого.
Но и осуждений преступлений российских войск от тебя нет ...
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:40
pesikot написав: ЛАД написав:
Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.
ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир
Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива
а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:42
pesikot написав: ЛАД написав:
Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).
В этой "заднице" мы, потому что есть такие, как ты, которые в экономике, как свинья в апельсинах
Которые очень сильно болеют гигантизмом
Тебе, как парторгу, нужны заводы на гектары территорий, чтобы трубы, трубы, трубы дымили
И тебе же пофиг, что они выпускают.
Главное - процесс, а не результат
Я тебе много раз писал, что есть куча мелких промышленных, с инженерным подходом, с мини-КБ предприятий
Времена изменились, не нужно больших территорий для промышленного производства
Но ты же этого видеть не хочешь
Тебе же, минимум, размеры ХТЗ подавай )
вгадайте, скільки податкова нарахувала для ХТЗ податку на землю за рік?
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:44
Shaman написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.
ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир
Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива
а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true
И наши фермеры покупают Джон Дир ради "GPS-координат"?
"Встретились 2 одиночества".
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:46
stm написав: d44 написав:
Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор
, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...
Опять этот Сергей Притули, б*** ))) благотворительный фонд нах )))
навіть stm не витримала...
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:47
ЛАД написав: Shaman написав: pesikot написав:
ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир
Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива
а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true
И наши фермеры покупают Джон Дир ради "GPS-координат"?
"Встретились 2 одиночества".
ты удивишься и ради этого тоже
ты бесконечно далек от современного сельского хозяйства )
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:54
Можно констатувати ...
До цього скільки було розмов, що Україна не хоче миру, скільки було закидів до "незламників", що вони "хочуть" продовження війни
Яскраво розповідали, як в Будапешті все порішають і одразу стане все зрозуміло, хто за мир , а хто за війну ...
Сталося дещо ...
Саме, Путін, про що я постійно писав, хоче продовження війни
Тому Путін послав Трампа з усіма його пропозиціями, щодо припинення війни
Трамп ввів санкції проти гаманців Путіна
І на форумі тиша про це ... мовчання ... вже не пишуть про те, хто хоче або не хоче війни
Повернулись до перевірених засобів - "ТЦК", "як все погано в Україні" та "фонду Притули"
Бо писати, що саме Путін не хоче припинення війни - смерті подібне.
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:05
