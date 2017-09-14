RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:32

  ЛАД написав:Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики). :(


В этой "заднице" мы, потому что есть такие, как ты, которые в экономике, как свинья в апельсинах
Которые очень сильно болеют гигантизмом
Тебе, как парторгу, нужны заводы на гектары территорий, чтобы трубы, трубы, трубы дымили
И тебе же пофиг, что они выпускают.
Главное - процесс, а не результат

Я тебе много раз писал, что есть куча мелких промышленных, с инженерным подходом, с мини-КБ предприятий
Времена изменились, не нужно больших территорий для промышленного производства

Но ты же этого видеть не хочешь
Тебе же, минимум, размеры ХТЗ подавай )
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:........
Почитать можете и там, и там.
И в воспоминаниях ветеранов.
И о тортурах тоже.
И об оранже и послдствиях его применения.
И о том, как люди горят от напалма.

Читай.

а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..

зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
1. Читайте.
2. Вспоминать можно не только Вьетнам. И вы сами начали об этом.
3. Что ж вы при полном цитировании опускаете мою последнюю фразу: "Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск". Так же, как преступления одного чкловека не оправдывают преступлений другого.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 жов, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:37

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Читай.

а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..

зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
1. Читайте.
2. Вспоминать можно не только Вьетнам. И вы сами начали об этом.
3. Что ж вы при полном цитировании опускаете мою последнюю фразу: "Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск". Так же, как преступления одного чкловека не рпоавдывают преступлений другого.

Но и осуждений преступлений российских войск от тебя нет ...
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:40

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.

ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир

Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива

а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:42

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики). :(


В этой "заднице" мы, потому что есть такие, как ты, которые в экономике, как свинья в апельсинах
Которые очень сильно болеют гигантизмом
Тебе, как парторгу, нужны заводы на гектары территорий, чтобы трубы, трубы, трубы дымили
И тебе же пофиг, что они выпускают.
Главное - процесс, а не результат

Я тебе много раз писал, что есть куча мелких промышленных, с инженерным подходом, с мини-КБ предприятий
Времена изменились, не нужно больших территорий для промышленного производства

Но ты же этого видеть не хочешь
Тебе же, минимум, размеры ХТЗ подавай )

вгадайте, скільки податкова нарахувала для ХТЗ податку на землю за рік? ;)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:44

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Во-первых,всё-таки не с нуля.
Во-вторых, Джон Дтры тоже, мягко говоря недешёвые. Кто-то же их покупает? Правда, обычно б/у.

ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир

Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива

а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true

И наши фермеры покупают Джон Дир ради "GPS-координат"? :lol:
"Встретились 2 одиночества". :)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:46

  stm написав:
  d44 написав:Йду сьогодні, зупяняється новенький, білесенький пікап Пежо. Вилазять молоденький хлопчик, дівчинка, дитинка. Поруч простіше машина стала, теж компаха. Веселі, яскраві, ну просто "золота молодь районного масштабу" у батьків взяли машини покататися. Тільки от номери у пікапа військові та наклейка від фонда притули. Відкрив телеграм - там на колеса, там на акумулятор, там євробляху у підрозділ терміново треба викупити...

Опять этот Сергей Притули, б*** ))) благотворительный фонд нах )))

навіть stm не витримала... ;)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:ЛАД, ты себе плохо представляешь, что такое трактор Джон Дир

Современный Джон Дир - это промышленный компьютер на тракторном шасси
Который, как минимум, умеет по заданным GPS-координатам поля рассчитать траекторию работы для минимального использования топлива

а ХТЗ через свою поворотну раму не може тримати гарантовану пряму. sad but true

И наши фермеры покупают Джон Дир ради "GPS-координат"? :lol:
"Встретились 2 одиночества". :)

ты удивишься и ради этого тоже

ты бесконечно далек от современного сельского хозяйства )
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Можно констатувати ...

До цього скільки було розмов, що Україна не хоче миру, скільки було закидів до "незламників", що вони "хочуть" продовження війни

Яскраво розповідали, як в Будапешті все порішають і одразу стане все зрозуміло, хто за мир , а хто за війну ...

Сталося дещо ...

Саме, Путін, про що я постійно писав, хоче продовження війни
Тому Путін послав Трампа з усіма його пропозиціями, щодо припинення війни

Трамп ввів санкції проти гаманців Путіна

І на форумі тиша про це ... мовчання ... вже не пишуть про те, хто хоче або не хоче війни

Повернулись до перевірених засобів - "ТЦК", "як все погано в Україні" та "фонду Притули"

Бо писати, що саме Путін не хоче припинення війни - смерті подібне.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:05

Хантер, ти відрізняєш СВОлодю від НАТОлія?

https://www.facebook.com/share/v/1CEr8o ... tid=wwXIfr
