Додано: Суб 25 жов, 2025 16:07

ЛАД написав: Shaman написав: ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає. ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає. По-перше, я уже вам писал - я с вами свиней не пас. И не собираюсь.

Во-вторых, не обязательно "щось металеве". По-перше, я ужеписал - я ссвиней не пас. И не собираюсь.Во-вторых, не обязательно "щось металеве".

що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу. Не буду вам ничего объяснять или доказывать.

Просто один вопрос к вам, как к экономисту.

Если у нас всё так классно с промышленностью, то почему у нас постоянный отрицательный внешторгбаланс? Наверное, благодаря высокоразвитой промышленности? Не буду вам ничего объяснять или доказывать.Просто один вопрос к вам, как к экономисту.Если у нас всё так классно с промышленностью, то почему у нас постоянный отрицательный внешторгбаланс? Наверное, благодаря высокоразвитой промышленности?

от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах. 1. Для альтернативно одарённых и не умеющих читать.

Я, вроде, писал: я не имкю ввиду возродить именно существовавшие советские заводы. Многие сегодня смысла возрождать уже нет. Вероятно, в нашей ситуации надо уже гоаорить не о возрождении, а о создании промышленности. Кто вам мешает создавать? Кроме "старьё, не годится" от вас ничего не слышно. Ну, понятно, ломать - не строить.

2. Не увидел у вас 3-го варианта.

3. "на невеличкому підприємстві" тракторы выпускать нельзя. Другое дело, что, вероятно не нужен такой гигант как ХТЗ, который работал на весь Союз. 1. Для альтернативно одарённых и не умеющих читать.Я, вроде, писал:Кто вам мешает? Кроме "старьё, не годится" от вас ничего не слышно. Ну, понятно, ломать - не строить.2. Не увидел у вас 3-го варианта.3. "на невеличкому підприємстві" тракторы выпускать нельзя. Другое дело, что, вероятно не нужен такой гигант как ХТЗ, который работал на весь Союз.

Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити Кто запрещает?

Хотя, думаю, корпуса можно использовать - вы же не собираетесь работать под открытым небом?

И Джон Дир не сразу стал работать на "дорогому обладнанні".

Или вы хотите построить завод и чтобы он 100 лет работал на одном и том же оборудовании? ХТЗ в 1991 тоже был далеко не такой, как в 1931. Но да, и не такой, как Джон Дир. Кто мешал довести его до ума? Но нет, проще угробить.

А ваш последний аргумент насчёт рабочих...

Исходя из такой логики, мы просто не способны выпускать ничего приличного и тогда мы обречены.



Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики). Кто запрещает?Хотя, думаю, корпуса можно использовать - вы же не собираетесь работать под открытым небом?И Джон Дир не сразу стал работать на "дорогому обладнанні".Или вы хотите построить завод и чтобы он 100 лет работал на одном и том же оборудовании? ХТЗ в 1991 тоже был далеко не такой, как в 1931. Но да, и не такой, как Джон Дир. Кто мешал довести его до ума? Но нет, проще угробить.А ваш последний аргумент насчёт рабочих...Исходя из такой логики, мы простовыпускать ничего приличного и тогда мы обречены.Когда я общаюсь с вами, понимаю, почему мы в такой заднице (в смысле экономики).

з ким ви там свиней пасли - не знаю, я не пасЛАД, давайте домовимось - або ви витримуєте стандарти спілкування, й тоді отримаєте так важливе ддля вас на ви. але як тільки починається оце накидання брехні - "парторг", "пропагандист" - то вибачте. ви - ознака поваги, її теж треба заслуговувати, вік це автоматично не надає, якщо людина хамить навіть у віці.розбирати, чого в нас від'ємний торговий баланс - там дуже багато факторів. можна присвятити цьому час, але там не один фактор й не два. нагадаю, що навіть у США від'ємний баланс, а ще у Індії. якщо швидко відповісти, це означає, що ми споживаємо більше, ніж виробляємо. тобто живемо краще, ніж заробили.ви знову ухилились від аргументів. це теж демагогія та неповага, але інші мають на це не звертати увагиз приводу високорозвиненої промисловості - електроніку просрав ще срср. не потягнули інженери з зп нижче, ніж у робочих, розробку цих складних речей. на Раші власної електроніки теж немає. чого нема зі складного - сучасного верстатобудування, немає складного машинобудування - ХТЗ один з останніх динозаврів, не знаю, чи вистоїть. двигуни ми не робимо. літаки не робимо. але виробників великих літаків в світі лише два (навіть Китай не робить), середніх - теж лише великі країни. тому що на треба - ставати частиною великого економічного блоку (в нашому випадку це ЄС), й там виробляти те, що зможемо.я вам скільки разів сказав про невеликі підприємства - а ви кажете, що я лише критикую. знову вибіркова сліпота?треба визначитися з термінами. добре - невеликі, це до 100 людей. якщо біля 500 людей персоналу - назвемо середніми - цього вистачить для виробництва тракторів.там ще є нюанс - щоб побудувати сучасний завод - потрібні західні кредитні кошти під низький відсоток, потрібен доступ до західних фінансів. тому ніяких ми самі - максимально швидко приєднуватисядоки існує радянська робоча культура, то так, проблеми. з молоддю простіше.останнє речення - й ви вимагаєте звертання на ви.ще раз, давайте ви визначитися - або ВИ дотримуєтесь стандартів спілкування, без особистих накидів замість аргументів, або отримаєте відповідне ставлення