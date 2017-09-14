RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:43

даже если по итогам войны правобережные части Херсонской и Запорожской областей останутся за Украиной
то разрушения и прочие потери полученные во время длительной войны, не дают никакого оптимизма в отношении ее европейского будущего(это очень мягко говоря)
а оно было осязаемо в 2022-2023
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:55

Все з часом змінюється©

Раніше - зупинку війни по ЛБЗ не хотів ні Зе, ні пуйло...

Тепер - Зе "причесали" і він вже хоче війну по ЛБЗ.

Залишилось "причесати" пуйла... - що і почали робити трохи міцнішими санкціями, а далі - напевно таки прийдеться "причісувати" томагавками...



Ще варіанти?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8775
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 17:01

  Hotab написав:ЛАД
А нам не надо собирать клубнику, ягоды, фрукты? Будем всё закупать у поляков?


У поляків під боком європейський (платоспроможний) відкритий ринок з мінімальним логістичним плечем по відмінному автобану . А у нас тільки до таможні довезти треба 10 годин. А скільки там простояти? А внутрішній ринок такий, що кожен день від долярчика свіжі фото орошених гіркими сльозами самого ж автора фоток то помідори, то черешня. І надривне «як так?»
Т.е. продавать на внутреннем рынке для внутреннего портебителя по приемлемым ценам не, не надо, не устраивает? Годами устраивало, вдруг в этом году перестало? Мы не буржуи, не фиг жрать клубнику и яблоки?

Про місто у вас канєш цікаве уявлення. Ви дійсно думаєте, що якщо у місті нема ХТЗ, то містяни бєздєльники і на шиї у села? Да ще тим більше не у того села, яке кількома тракторами вирощує експортний соняшник , а у решти 90% які жруть самогон днями, закусуючи огірком з власної грядки .
Да нет, у того, которое "вирощує експортний соняшник". И экспортное зерно.
А если так рассуждать, как вы выше, то скоро и хлеб, и всё остальное (в т.ч. и ээ, и ЖКХ) будет стоить как в Европе. Вот только зарплаты почему-то далеко не европейские. :mrgreen:
В итоге будет как в Африке - тонкий слой людей, живущих по-европейски, и нищая бы_дломасса.

А города возникли как центры ремёсел и торговли. Если ремёсла исчезают, то для торговли столько людей не нужно.
И будьте добры, расскажите, чем общественно полезным сейчас занимаются горожане? Чтобы не было смешков, уточню - в достаточных объёмах, соответствующих их доле в населении (примерно 70%).

Но, вообще-то, от вас ожидал более делового и конкретного ответа. :(
Вы же не шаман.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 жов, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37014
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 17:05

  Успіх написав:Раніше - зупинку війни по ЛБЗ не хотів ні Зе, ні пуйло...

Тепер - Зе "причесали" і він вже хоче війну по ЛБЗ.

Залишилось "причесати" пуйла... - що і почали робити трохи міцнішими санкціями, а далі - напевно таки прийдеться "причісувати" томагавками...



Ще варіанти?


тебя песикот с шаманом перевербовали ?
С конца 2022 по середину 2024 путину не надо было играть в ястреба (они с лавровым бормотали про готовность переговоров на базе стамбульских соглашений)
- грязную работу делал Зеленский и подоляк с его хомячками на подхвате изображали непримиримых аннигиляторов ращки. И только летом 2024, когда Украина начала выдыхаться, а Запад подтвердил свою импотентность , путин ужесточил риторику
в томагавки может верить только избиратель зеленского
война минимум до весны
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
