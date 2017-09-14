|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:47
ЛАД написав: Shaman написав:
та й взагалі, питання до зрадофілів.
що зараз пропонують руськім
- перемир'я по лінії бойових дій
- дозволяють залишити собі окуповане
- питання мови та церкви - треба обговорювати - але для цього потрібно, щоб руські погодились на перемовини, а не висували ультиматуми. та й там є декілька цікавих нюансів.
адекватні люди розуміють, чому Раша не хоче перемовин. але зрадофіли, які кажуть що треба домовлятися й Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
) - що ще треба додати, щоб Раша погодилася? лише Донбас - й все? чи ще щось треба?upd
забув головне - ми не йдемо в НАТО. а в ЄС йдемо...
У вас постоянное логическое противоречие.
С одной стороны, вы, вроде, заявляете, что переговоры нужны и надо договариваться. С другой стороны: "Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
)".
Тогда какой смысл переговоров и любых соглашений?
сенс в тому, що треба розуміти з ким домовляєшся. й вибудовувати свіх дії виходячи з того, що слово Раші нічого не варте. тобто має бути й відповідна армія, а бажано ще гарантії (проти чого звісно виступає Раша) - що якщо вони знову нападуть, їх відразу гахнуть так, щоб вони двічі подумали.
тобто захистом будуть зовнішні фактори, а слово Раші нічого не варте...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10180
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:47
pesikot написав: Hotab написав:
І частково це все через те, що мене НЕ підмінили/НЕ замінили на фронті
Щоб роблять з тими, хто не дочекавшись зміни кинув бойовий пост і допустив обвал фронту??
По законам воєнного часу - розстріл ...
Нема ніяких законів воєнного часу.
Ти задофіга хочеш, і самому жити в ліберальній демократії і в армії сталінських законів з рострілами.
Нічого не роблять, максимум условно дадуть, якщо впіймають.
Третина армії в сзч.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3743
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:52
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
........
Почитать можете и там, и там.
И в воспоминаниях ветеранов.
И о тортурах тоже.
И об оранже и послдствиях его применения.
И о том, как люди горят от напалма.
Читай.
а мене більше цікавить те, що сталося в Бучі ті Ізюмі. Які умови та які тортури застосовують до наших військовополонених та цивільних... й влада Раші, яка це не лише не визнає, а ще й заохочує... у В'єтнамі влада США теж заохочувала тортури?..
зараз згадують про дії США у В'єтнамі, коли хочуть уникнути розмов, що сьогодні руські коять на нашій землі...
1. Читайте
.
2. Вспоминать можно не только Вьетнам. И вы сами начали об этом.
3. Что ж вы при полном цитировании опускаете мою последнюю фразу: "Но всё это никак не оправдывает преступления росс. войск". Так же, как преступления одного чкловека не оправдывают преступлений другого.
тому нас мають в першу чергу цікавити злочини проти нас. й головне ЛАД - не виправдання. має бути справедливе покарання. й цього му*** зі Швейцарії теж - ніяких "возмущений" - депортація або тюрма...
або в суді, якщо вдасться, або досвід Ізраілю по доставці в суд (інколи відразу до Божого). й власний досвід - Раша не знаю, вже зрозуміла чи ні, що у нашої братерності є й перевага для нас. це чеченців було легко відслідкувати під час чеченських війн - й то не завжди допомагало. а українців - нехай щастить. й покарання цим злочинцям, ніякі маски їм не допоможуть...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10180
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:52
Hotab написав:ЛАД
Мы не буржуи, не фиг жрать клубнику и яблоки?
Та чому ж нефіг.. Але ж вона навіть своя дешевою не виходить. Так де той ринок збуту, щоб наростити виробництво?
Тут он ходить купа людей, які не знають де прилаштувати гроші. Навіть Долярек. Тобто є гроші, а вкласти щоб був прибуток нема куди. Чому вони не вирощують полуницю,? Що заважає?
Щодо міста
Тут же он люди пишуть хто чим займається. Зарплати кратно більші чим в селі. Невже за рахунком тих, хто в селі дорозбирає коровнік часів ссср і кирпич продає , щоб на пляху заробити?
30 лет выходила и вдруг перестала?
Здесь очень нерепрезентативная выборка. Причём, уже очень давно.
Но раньше хоть были умные люди, которые понимали это и понимали, что не все живут, так как они.
И, кстати, "зарплати кратно більші чим в селі" показатель так себе. Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37016
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:59
ЛАД
Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми
Айтішники так айтішники. Давайте про них.
1. Їжа, яку вони їдять, вже все частіше дорожча ніж у сусідній Польщі. Бо (за винятком Флаймана який конкурує з сороками в міському парку за горіхи-паданки) їдять вони часто європейську їжу. А за український помідор чи яблуко платять більше чим воно коштує в Польщі.
2. Дружини айтішників роблять «ногтікі-реснічкі» у ще вчора сільської дівчинки Оксани , яка сьогодні покоряє місто, а ремонтують авто у Миколи з того ж самого села. І завдяки зарплаті цього айтішника оці вчора сільські хлопці утримаються в місті.
Гроші всі крутяться в місті. І до грошей з сіл їде молодь.
Хтось їде щоб прибирати в квартирі заможного містянина, хтось щоб в Джамп-парку розважати його дітей.
Так само моряки, які заводять валюту.
Вся логістика всіх експортних товарів і послуг у містах.
Ви ж правда не думаєте, що фермер , який створив початковий продукт (зерно соняшника) сам по собі це зробив, продав, без участі міста? Чи може участь міста нікчемна? А хто йому привіз насіння, добрива з-за кордону? Хто домовлявся за ці контракти? Він сам, чи менеджери в містах?
Я зараз кажу такі очевидні речі , що мені навіть лінь.
30 лет выходила и вдруг перестала?
А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16891
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 18:25
ЛАД написав:
И будьте добры, расскажите, чем общественно полезным сейчас занимаются горожане? Чтобы не было смешков, уточню - в достаточных объёмах, соответствующих их доле в населении (примерно 70%).
Давайте глянемо...
Спочатку те що на поверхні
1 Дві послуги
Вища освіта і медицина - в 99% це все в місті
2 Розваги -театри , концерти - це також на 90% - у місті
3 Сільське господарство (разом з лісовим) -становить МЕНШЕ 10%
4 Металургія , металообробка - БІЛЬШЕ 10%
5 Легка промисловість - фігня, але 50% ЕКСПОРТУЄТЬСЯ в Європу
Отже
У промисловості зайнято 18% населення України - яке генерує 26% ВВП
У сільському господарстві 15% населення - яке генерує 10% ВВП
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27242
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 18:34
Banderlog написав:
Нема ніяких законів воєнного часу
pesikot написав: Hotab написав:
Щоб роблять з тими, хто не дочекавшись зміни кинув бойовий пост і допустив обвал фронту??
По законам воєнного часу - розстріл ...
.
Ти ж сам пишешь про інше ...
Це ж ти писав, про "бригади самі наповнюють чисельність"
Чи як для інших, то по закону воєнного часу ... а як для бігунців, то вже ніяких законів воєнного часу ... )
Banderlog написав:
Третина армії в сзч.
Ти кожного рахував ?
Ти ще в ЗСУ ? )
Якщо так, то до чого всі ці рефлексії ?
Якщо ні, то те саме питання до тебе ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12386
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 25 жов, 2025 18:40
Hotab написав:ЛАД
Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми
Айтішники так айтішники. Давайте про них.
1. Їжа, яку вони їдять, вже все частіше дорожча ніж у сусідній Польщі. Бо (за винятком Флаймана який конкурує з сороками в міському парку за горіхи-паданки) їдять вони часто європейську їжу. А за український помідор чи яблуко платять більше чим воно коштує в Польщі.
2. Дружини айтішників роблять «ногтікі-реснічкі» у ще вчора сільської дівчинки Оксани , яка сьогодні покоряє місто, а ремонтують авто у Миколи з того ж самого села. І завдяки зарплаті цього айтішника оці вчора сільські хлопці утримаються в місті.
Гроші всі крутяться в місті. І до грошей з сіл їде молодь.
Хтось їде щоб прибирати в квартирі заможного містянина, хтось щоб в Джамп-парку розважати його дітей.
Так само моряки, які заводять валюту.
Вся логістика всіх експортних товарів і послуг у містах.
Ви ж правда не думаєте, що фермер , який створив початковий продукт (зерно соняшника) сам по собі це зробив, продав, без участі міста? Чи може участь міста нікчемна? А хто йому привіз насіння, добрива з-за кордону? Хто домовлявся за ці контракти? Він сам, чи менеджери в містах?
Я зараз кажу такі очевидні речі , що мені навіть лінь.
30 лет выходила и вдруг перестала?
А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите?
Дивни дива ... курс економіки прочитали detroytred, де він проявив "здібності", якими хизувався ....
Але пан Hotab зрозумів економіку на власному досвіди ... )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12386
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 25 жов, 2025 18:41
Shaman написав: ЛАД написав:
...........
У вас постоянное логическое противоречие.
С одной стороны, вы, вроде, заявляете, что переговоры нужны и надо договариваться. С другой стороны: "Раша буде цього дотримуватися ( це окремий анекдот
)".
Тогда какой смысл переговоров и любых соглашений?
сенс в тому, що треба розуміти з ким домовляєшся. й вибудовувати свіх дії виходячи з того, що слово Раші нічого не варте. тобто має бути й відповідна армія, а бажано ще гарантії (проти чого звісно виступає Раша) - що якщо вони знову нападуть, їх відразу гахнуть так, щоб вони двічі подумали.
тобто захистом будуть зовнішні фактори, а слово Раші нічого не варте...
Если вы способны всё это обеспечить, то зачем переговоры?
Они в таком случае не нужны.
Вперед, к границам 2022 (или 1991?).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37016
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|141543
|
|
|1493
|331941
|
|
|6076
|1017480
|
|