Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми

Айтішники так айтішники. Давайте про них.

1. Їжа, яку вони їдять, вже все частіше дорожча ніж у сусідній Польщі. Бо (за винятком Флаймана який конкурує з сороками в міському парку за горіхи-паданки) їдять вони часто європейську їжу. А за український помідор чи яблуко платять більше чим воно коштує в Польщі.

2. Дружини айтішників роблять «ногтікі-реснічкі» у ще вчора сільської дівчинки Оксани , яка сьогодні покоряє місто, а ремонтують авто у Миколи з того ж самого села. І завдяки зарплаті цього айтішника оці вчора сільські хлопці утримаються в місті.



Гроші всі крутяться в місті. І до грошей з сіл їде молодь.

Вся логістика всіх експортних товарів і послуг у містах.

Ви ж правда не думаєте, що фермер , який створив початковий продукт (зерно соняшника) сам по собі це зробив, продав, без участі міста? Чи може участь міста нікчемна? А хто йому привіз насіння, добрива з-за кордону? Хто домовлявся за ці контракти? Він сам, чи менеджери в містах?

Я зараз кажу такі очевидні речі , що мені навіть лінь.

30 лет выходила и вдруг перестала?

А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите? А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите?

Вот интересно, вы будете спорить с выделенным?Вряд ли. Об этом все говорят. И сами айтишники тоже.В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?До этого года цены "за український помідор чи яблуко" были заметно ниже, чем в Европе. И на очень многие продукты тоже. Да и сегодня у нас на основные продукты питания (если не на все) тоже пока что ниже.Верно.Но «ногтікі-реснічкі» это как раз то, о чём я говорю - основные услуги потребляют горожане, а не фермеры, которые ими практически не пользуются.Вполне очевидные.Но для обслуживания фермеров всего этого надо в разы меньше.Не забывайте, айтишники хорошо живут благодаря тому, что фактически они работают на Западе, а здесь только живут.Город должен производить больше, чем он потребляет. А для этого в городе должна быть промышленность, а не услуги, которые он сам и потребляет.Понятно, я огрубляю ситуацию, но исключительно для того, чтобы было понятнее.Как в математике - чтобы было понятнее, задачу упрощают.Представьте себе ту ситуацию, которую я описал в прошлом посте, - 3/4 горожан уехало и население уменьшилось вдвое (а, может, даже больше, чем вдвое).Для обслуживания фермеров, закупки для них (и не только для них) топлива, семян, удобрений, быт. техники и пр. оставшейся четверти горожан вполне хватит. Потребность в услугах резко сократится. Всякие вузы тоже можно разогнать, оставить немного с/х вузов.В такой ситуации доход от продажи зерна и подсолнечного масла, вполне покроет потребности страны.А при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?Нет, конечно, если продавать яблоки в Канаду, то у нас их будет мало и цены будут высокие.P.s. Надеюсь, вы понимаете, что я не агитирую за такой вариант. Наоборот, за то, чтобы возродить промышленность. Без этого город превращается в паразита и, как верно написал шаман, мы тратим больше, чем зарабатываем, и фактически живём в долг. Бесконечно так продолжаться не может. А его пример, что США тоже так живёт (с отрицательным торгбалансом), так я об этом писал - США может себе это позволить только благодаря доллару, который они могут экспортировать по всему миру. И экспрортируют.