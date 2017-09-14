|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:42
Shaman написав: Успіх написав: Hotab написав:
не дочекавшись зміни кинув бойовий пост
Не кинув, а залишив на побратимів, до яких ОТ-ОТ мали прийти на підмогу Будівельник з своїми синами, Флер з своїм чоловіком та сином, Песікіт, Василь-Рівне, Прохожий, Шаман...
А от ЧОМУ вони не прийшли на допомогу моїм побратимам - це вже на їхній совісті!!!
а чого не питаєш у своїх друзів-бігунців за кордон? вони взагалі втекли, за чималі гроші...
Бо від них була ЧІТКА відповідь - "бо бояться!"
А від вашої гоп-компанії - було тільки крутіння дупою, як вужі на сковороді!
А деякі, то навіть били себе п'яткою в груди, які вони патріоти і що вони би "ухххх, як показали б москалям!" - але в них була ВЕЛИКА неприємність - їм от-от мало стукнути 60!
Але це БУЛА неприємність!
Вже - нема!
Вже можна і в 60+ показати, як треба воювати!
Але, щось всі притихли))) - як страуси голови в пісок заховали
Успіх
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:50
Hotab
Отож!
Я не знаю, як можна було Україну кидати у вогні і летіти в Занзібар???
Як так?©
Спеціально навчений військовий, якого ДВАДЦЯТЬ РОКІВ тренували і навчали військовій справі, витратили на це за ці роки КУПУ грошей пересічних - взяв і сібався в Занзібар!!!🤦🏻
Та і зараз, навіть не думає йти в бій, а підпихає замість себе комбайнерів і трактористів з вадами по здоров'ю!
Нікчемний псевдовоїн мирного часу з не тим ВОСом і моском!
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:50
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
Не кинув, а залишив на побратимів, до яких ОТ-ОТ мали прийти на підмогу Будівельник з своїми синами, Флер з своїм чоловіком та сином, Песікіт, Василь-Рівне, Прохожий, Шаман...
А от ЧОМУ вони не прийшли на допомогу моїм побратимам - це вже на їхній совісті!!!
а чого не питаєш у своїх друзів-бігунців за кордон? вони взагалі втекли, за чималі гроші...
Бо від них була ЧІТКА відповідь - "бо бояться!"
А від вашої гоп-компанії - було тільки крутіння дупою, як вужі на сковороді!
А деякі, то навіть били себе п'яткою в груди, які вони патріоти і що вони би "ухххх, як показали б москалям!" - але в них була ВЕЛИКА неприємність - їм от-от мало стукнути 60!
Але це БУЛА неприємність!
Вже - нема!
Вже можна і в 60+ показати, як треба воювати!
Але, щось всі притихли))) - як страуси голови в пісок заховали
я зрозумів, де ти перекручуєш - а назви хоч одного бігунця, який сказав - я злякався та втік... не назвеш жодного, бо з них кожен пояснює, чому саме він не винен - й слова злякався там й близько немає.
й все таки Успіх відсутність критичного мислення помітна - тобі вже декілька разів написали - наявність права воювати не означає, що після 60 візьмуть в армію, якщо є відповідні діагнози. а перед холявою ти взагалі маєш вибачитися, коли в голові трошки проясниться - бо він виконує ту ж саму роботу, як й в армії, але за набагато менші гроші, бо в армію його вже НЕ БЕРУТЬ...
а ти не виконуєш жодної - хоча теж себе бив п'ятою - як повернуся, як почну допомагати фронту. ти ж навіть не волонтериш зараз - що заважає?..
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:53
Успіх
Отож!
Я не знаю, як можна було Україну кидати у вогні
Знаєш-знаєш
Зробив ти саме так
Але якщо попадешся на пишці, дружина покаже тобі східний фронт)) Будеш Покровських пишок доглядати))
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:53
Успіх написав:Hotab
Отож!
Я не знаю, як можна було Україну кидати у вогні і летіти в Занзібар???
Як так?©
Спеціально навчений військовий, якого ДВАДЦЯТЬ РОКІВ тренували і навчали військовій справі, витратили на це за ці роки КУПУ грошей пересічних - взяв і сібався в Занзібар!!!🤦🏻
Та і зараз, навіть не думає йти в бій, а підпихає замість себе комбайнерів і трактористів з вадами по здоров'ю!
Нікчемний псевдовоїн мирного часу з не тим ВОСом і моском!
гадаю, якщо порівняти твої досягнення з 2022 чи досягнення Хотаба з 2014 - то порівняння буде не на твою користь. про складність виконаної роботи я просто мовчу...
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:01
Hotab написав:ЛАД
Айтишники, например, имеют высокие зарплаты, конечно, не за счёт села. Но за счёт села и низких цен, они здесь чувствуют себя богачами (и являются ими), хотя в Европе были бы просто обеспеченными людьми
Айтішники так айтішники. Давайте про них.
1. Їжа, яку вони їдять, вже все частіше дорожча ніж у сусідній Польщі. Бо (за винятком Флаймана який конкурує з сороками в міському парку за горіхи-паданки) їдять вони часто європейську їжу. А за український помідор чи яблуко платять більше чим воно коштує в Польщі.
Вот интересно, вы будете спорить с выделенным?
Вряд ли. Об этом все говорят. И сами айтишники тоже.
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
До этого года цены "за український помідор чи яблуко" были заметно ниже, чем в Европе. И на очень многие продукты тоже. Да и сегодня у нас на основные продукты питания (если не на все) тоже пока что ниже.
2. Дружини айтішників роблять «ногтікі-реснічкі» у ще вчора сільської дівчинки Оксани , яка сьогодні покоряє місто, а ремонтують авто у Миколи з того ж самого села. І завдяки зарплаті цього айтішника оці вчора сільські хлопці утримаються в місті.
Гроші всі крутяться в місті. І до грошей з сіл їде молодь.
Верно.
Но «ногтікі-реснічкі» это как раз то, о чём я говорю - основные услуги потребляют горожане, а не фермеры, которые ими практически не пользуются.
Вся логістика всіх експортних товарів і послуг у містах.
Ви ж правда не думаєте, що фермер , який створив початковий продукт (зерно соняшника) сам по собі це зробив, продав, без участі міста? Чи може участь міста нікчемна? А хто йому привіз насіння, добрива з-за кордону? Хто домовлявся за ці контракти? Він сам, чи менеджери в містах?
Я зараз кажу такі очевидні речі , що мені навіть лінь.
Вполне очевидные.
Но для обслуживания фермеров всего этого надо в разы меньше.
Не забывайте, айтишники хорошо живут благодаря тому, что фактически они работают на Западе, а здесь только живут.
Город должен производить больше, чем он потребляет. А для этого в городе должна быть промышленность, а не услуги, которые он сам и потребляет.
Понятно, я огрубляю ситуацию, но исключительно для того, чтобы было понятнее.
Как в математике - чтобы было понятнее, задачу упрощают.
Представьте себе ту ситуацию, которую я описал в прошлом посте, - 3/4 горожан уехало и население уменьшилось вдвое (а, может, даже больше, чем вдвое).
Для обслуживания фермеров, закупки для них (и не только для них) топлива, семян, удобрений, быт. техники и пр. оставшейся четверти горожан вполне хватит. Потребность в услугах резко сократится. Всякие вузы тоже можно разогнать, оставить немного с/х вузов.
В такой ситуации доход от продажи зерна и подсолнечного масла, вполне покроет потребности страны.
30 лет выходила и вдруг перестала?
А що поробиш. Але ж це факт? Ви ж буваєте за кордоном, хіба не бачите?
А при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?
Нет, конечно, если продавать яблоки в Канаду, то у нас их будет мало и цены будут высокие.
P.s. Надеюсь, вы понимаете, что я не агитирую за такой вариант. Наоборот, за то, чтобы возродить промышленность. Без этого город превращается в паразита и, как верно написал шаман, мы тратим больше, чем зарабатываем, и фактически живём в долг. Бесконечно так продолжаться не может. А его пример, что США тоже так живёт (с отрицательным торгбалансом), так я об этом писал - США может себе это позволить только благодаря доллару, который они могут экспортировать по всему миру. И экспрортируют.
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:02
Shaman написав: Успіх написав:
Бо від них була ЧІТКА відповідь - "бо бояться!"
А від вашої гоп-компанії - було тільки крутіння дупою, як вужі на сковороді!
А деякі, то навіть били себе п'яткою в груди, які вони патріоти і що вони би "ухххх, як показали б москалям!" - але в них була ВЕЛИКА неприємність - їм от-от мало стукнути 60!
Але це БУЛА неприємність!
Вже - нема!
Вже можна і в 60+ показати, як треба воювати!
Але, щось всі притихли))) - як страуси голови в пісок заховали
наявність права воювати не означає, що після 60 візьмуть в армію, якщо є відповідні діагнози.
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:10
_hunter
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Так і Флайман собі так з першого дня поставив «сітківка» , хоча не був на ВЛК. Барабашов собі «суглоби» поставив. У тебе нема питань до цих людей? 😅
У тебе питання до тих, хто вже був на захисті? А до себе нема питань? Яке там рішення ВЛК? Гострий енурез , який вимагає «івакуаціі»?
У Холяви запросто може бути ситуація, коли йому відмовляють , зважаючи на навантаження які має в.лікар. Але не тобі він це повинен пояснювати, нікчемному бігунцю
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:18
ЛАД
при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?
Так розмова була, що вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше. До того я і сказав «ви ж буваєте …»
Скорочуючи населення міста на 2/3 ви робите задачу з такою кількістю змінних, що я не берусь її вирішувати. Можливо умовний 300 тис Чернігів стане тоді Ніжином , з тими самими проблема вимираючого містечка.
Тут он призвали всього мільйон (чи скільки?) , а виникли проблеми з пошуком плиточників, меблярів . Що буде коли «прибрати 2/3?
В місті всі щось роблять. Зникнення великих груп приводить до дефіциту тієї чи іншої послуги.
Цікавий досвід Чорногорії, читаю їх групи. Хто приїхав з України, відразу виють від дефіциту звичних зручних послуг. І неможливості просто і дешево вирішувати побутові питання, як це було в Україні.
А для кого розвивати ті послуги?? 600 тис населення, містечка по 30 тис чоловік. Де там попит? Для кого вкладатись?
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:22
Пилотесса - Холява тебя в последнее время не нюхал?
