RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15564155651556615567
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:22

  _hunter написав:...........
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить ;)
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.

Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу.
Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить.
Но в любом случае, он уже отслужил и не обязан служить дальше.
Какие к нему претензии?
Что он не идёт добровольцем?
Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны служить и ещё не служили. В первую очередь претензии должны быть к ним.
А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37019
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:23

  Hotab написав:_hunter
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.


Так і Флайман собі так з першого дня поставив «сітківка» , хоча не був на ВЛК. Барабашов собі «суглоби» поставив. У тебе нема питань до цих людей?

Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой в лоб "только пустите меня в ЗСУ - я вам всем покажу!".
Так что да - к ним вопросов нет.
_hunter
 
Повідомлень: 10834
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:24

  барабашов написав:Пилотесса - Холява тебя в последнее время не нюхал?

Я так розумію ККЦ тобі натякнув, що ти можеш не тільки понюхать, а і облизнути йому , так піджавши вуха сюди приповз ? :lol:

Так что да - к ним вопросов нет.


В твоєму нікчемному статусі ти можеш тільки очима віслюка з мультяхи «Шрек» просити у Шольца 500 євро. А не питати у захисників щось
Hotab
 
Повідомлень: 16897
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:28

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить ;)
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.

Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу.
Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить.
Но в любом случае, он уже отслужил и не обязан служить дальше.
Какие к нему претензии?
Что он не идёт добровольцем?
Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны служить и ещё не служили. В первую очередь претензии должны быть к ним.
А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.

я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!".
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
_hunter
 
Повідомлень: 10834
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15564155651556615567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 141634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1017570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5100)
25.10.2025 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.