|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:22
_hunter написав:
...........
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу.
Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить.
Но в любом случае, он уже
отслужил и не обязан
служить дальше.
Какие к нему претензии?
Что он не идёт добровольцем?
Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны
служить и ещё не
служили. В первую очередь претензии должны быть к ним.
А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37019
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:23
Hotab написав:_hunter
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Так і Флайман собі так з першого дня поставив «сітківка» , хоча не був на ВЛК. Барабашов собі «суглоби» поставив. У тебе нема питань до цих людей?
Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой в лоб "только пустите меня в ЗСУ - я вам всем покажу!".
Так что да - к ним вопросов нет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:24
барабашов написав:
Пилотесса - Холява тебя в последнее время не нюхал?
Я так розумію ККЦ тобі натякнув, що ти можеш не тільки понюхать, а і облизнути йому , так піджавши вуха сюди приповз ?
Так что да - к ним вопросов нет.
В твоєму нікчемному статусі ти можеш тільки очима віслюка з мультяхи «Шрек» просити у Шольца 500 євро. А не питати у захисників щось
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16897
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:28
ЛАД написав: _hunter написав:
...........
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу.
Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить.
Но в любом случае, он уже
отслужил и не обязан
служить дальше.
Какие к нему претензии?
Что он не идёт добровольцем?
Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны
служить и ещё не
служили. В первую очередь претензии должны быть к ним.
А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.
я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!".
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|141634
|
|
|1493
|332027
|
|
|6076
|1017570
|
|