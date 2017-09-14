|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:17
ЛАД написав:
...
Представьте себе ту ситуацию, которую я описал в прошлом посте, - 3/4 горожан уехало и население уменьшилось вдвое (а, может, даже больше, чем вдвое).
Для обслуживания фермеров, закупки для них (и не только для них) топлива, семян, удобрений, быт. техники и пр. оставшейся четверти горожан вполне хватит. Потребность в услугах резко сократится. Всякие вузы тоже можно разогнать, оставить немного с/х вузов.
В такой ситуации доход от продажи зерна и подсолнечного масла, вполне покроет потребности страны.
...
вам не подобаються розрахунки Будівельника. я теж не став би так впевнено екстраполювати, але й заперечити не можу.
а ваш приклад - це кінь у сферичному вакуумі, якщо знайомий цей вираз. так ніколи не буде. хочете спробувати оцінити - порахуйте модель Леонтьєва. складно? так отож. цікаво, чи її зараз використовують й де?
Повідомлень: 10191
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:18
Hotab написав:ЛАД
вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?
Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.
гривня в нас надто дорога - тому все більше й більше вигідно завозити імпорт...
Повідомлень: 10191
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:20
Успіх написав: Banderlog написав:
Третина армії в сзч.
Як так?©
Невже в тої "третини армії" не вистачає патріотизму?
Як так?©
Невже військовим мало платять?
Як так?©
Невже до військових погане ставлення їхнього командування?
Як так?©
Невже немає чітких термінів служби?Як так?©
все просто, в нас рішили воювати до останнього хто згоден. Насправді в нас не просто поділ на сорти. А на сорти які будуть жити в демократії і на тих хто не буде жити. І це буквально. Навіть Лад з совєцьким мисленням втянувся в спор про потрібних людей і непотрібних людей.
Не будем про аморальність, мене он вже банили за те що писав, що втрата придатного це гірше за втрату непридатного.
P/s щодо самого спору то правий Хотаб.
Село буде безлюдним. І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
Повідомлень: 3748
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:20
BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Ничего не могу сказать о вас лично и вашей ситуации, но я знаю достаточно айтишников, могу говорить. Если помните, здесь был такой Старикан и его младший сын так и купил (он сам писал об этом).
Ну так вы и в Польше, вроде, квартиру не купили?
Повідомлень: 37026
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:21
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой
«чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать»
Так он и молчит по этому поводу
— осознал, наверное...
Але робить справу.
Та пусть робыть - никто, вроде, не запрещает. Суть-то вопроса - не в справе.
Повідомлень: 10841
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Shaman написав: Hotab написав:ЛАД
вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?
Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.
гривня в нас надто дорога - тому все більше й більше вигідно завозити імпорт...
за чий рахунок ти хочеш здешевлювати товар?
Повідомлень: 3748
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Повідомлень: 922
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
Shaman написав: BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
коли кажуть про умовних ІТшників, які можуть за кілька років купити квартиру - то це сеньйор, яких насправді не так й багато. а ІТшник-рядовий тестувальник не певен, що взагалі колись зможе купити квартиру - й в Україні теж.
"рядовий тестувальник", понятно, не сможет. И речи нет.
Повідомлень: 37026
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Banderlog написав:
І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали
Повідомлень: 4626
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
_hunter
Суть-то вопроса - не в справе.
Якраз в ній. Він казав , і він робить справу про яку казав . Ти тільки флудиш. Причому навіть твій флуд тут не має жодної користі. Це і ні корисно, і не цікаво , тільки провокації. І скарги, як без них.
Доречі попередній юрист, активний скаржник, забанений навіки.
Повідомлень: 16904
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
