Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:29
Hotab написав:ЛАД
вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?
Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу
мабуть теж.
Вот тоже интересно, с какой радости?
Но у нас в этом году цены на огурцы-помидоры летом тоже зашкаливали, а нормальных грунтовых помидоров я почти и не видел.
Но ладно, сейчас можно сделать скидку на войну.
Я говорю в принципе.
ЛАД
2
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:30
Господар Вельзевула написав:
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Ты еще скажи что он в прифронтовом днепрожидовские недвижимость покупает
звизди-звизди, да не зазвездывайся
большинство синиорного стаффа (не инжинеров, а синиор-архитекторов, синиор пм-ов) принудително релоцировано ЕС\США. Хрен реально дорогоого спеца из восточно-европейского сектора газа продашь
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:32
Hotab написав:_hunter
Суть-то вопроса - не в справе.
Якраз в ній. Він казав , і він робить справу про яку казав .
Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается
В третий раз - для совсем тугих - повторю. Его справа тут вообще ни у кого ни вопросов ни интереса не вызывает.
Зачем ты о ней второй день флудишь - тоже вопрос...
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:33
Banderlog написав: Shaman написав: Hotab написав:
Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.
гривня в нас надто дорога - тому все більше й більше вигідно завозити імпорт...
за чий рахунок ти хочеш здешевлювати товар?
некоректне питання. співвідношення валют немає відношення до когось. так, формули розрахунку немає. але коли товари з більш дорогої країни стає можливим експортувати в більш дешеву - це ознака, що в котрій з країн курс не ринковий. а в якій країні зараз курс на ручному керуванні?
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:33
_hunter
Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается
Я бачу ти хвореньке??
Якраз в ЗСУ
для совсем тугих - повторю. Его справа тут вообще ни у кого ни вопросов ни интереса не вызывает.
Ще раз для тормоза: якраз його справа і має значення. Яка збігається з тим, що він обіцяв робити
Зачем ты о ней второй день флудишь - тоже вопрос...
Що вчора, що сьогодні, питання про нього підняв ти з доляреком. Ткнути мордою?
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36
fox767676 написав: Banderlog написав:
І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали
)))) мені не треба груп. Я знаю звідки поповнення і пропорцію жителів києва до решти україни. Найбезпечніші і найхлібніші місця це великі міста. Поки є електрика. Не буде електрики буде бусифікація і там.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36
Hotab написав:_hunter
Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается
Якраз в ЗСУ
Но _штатским_!
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36
Hotab написав:ЛАД
при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?
Так розмова була, що вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше. До того я і сказав «ви ж буваєте …»
Скорочуючи населення міста на 2/3 ви робите задачу з такою кількістю змінних, що я не берусь її вирішувати. Можливо умовний 300 тис Чернігів стане тоді Ніжином , з тими самими проблема вимираючого містечка.
Тут он призвали всього мільйон (чи скільки?) , а виникли проблеми з пошуком плиточників, меблярів . Що буде коли «прибрати 2/3?
В місті всі щось роблять. Зникнення великих груп приводить до дефіциту тієї чи іншої послуги.
Цікавий досвід Чорногорії, читаю їх групи. Хто приїхав з України, відразу виють від дефіциту звичних зручних послуг. І неможливості просто і дешево вирішувати побутові питання, як це було в Україні.
А для кого розвивати ті послуги?? 600 тис населення, містечка по 30 тис чоловік. Де там попит? Для кого вкладатись?
Успішні електрики і плиточники всі з міста, як і шофери та охоронці з мерчандайзерами і касиршами, а в селі тільки пияки та невдахи.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:37
_hunter написав:
.........
я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!". — никто за язык не тянул, вроде.
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
Он говорил год назад.
В таком возрасте ситуация может меняться достаточно быстро.
"ухылянт" в тцк сам идти не обязан" - верно.
Но состоять на учёте и являться по вызову, а не прятаться в погребе обязан.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:38
Hotab написав:
Що вчора, що сьогодні, питання про нього підняв ти з доляреком.
Кто поднял - вопрос вторичный. Ты-то подхватил знамя - зачем? 🤔
