|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:01
четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто
Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, поэтому он несет в себе черты колонии: является сырьевым придатком и рынком сбыта промышленно развитых стран.
Основные черты
Экспортный (аграрно-сырьевой, компрадорский) и зависимый характер экономики (банановая республика, проклятие ресурсов, франсафрика)
Специализация, недиверсифицированность (монокультурность) экономики в условиях мирового разделения труда, причем страны Третьего мира занимают в этом разделении труда заведомо невыгодное положение («Бедный Юг»).
Олигархическая система правления, коррупция гос.учреждений (Кумовской капитализм, Клептократия, Мафиозное государство)
Неразвитый внутренний рынок в условиях нищеты подавляющей части населения. Яркими следствиями такого состояния являются утечка мозгов, трудовая миграция и Бегство капитала, что в переделе приводит к исчерпанию ресурсов.
Депопуляция (в некоторых странах)
Политическая нестабильность, рост социальной напряженности
Деиндустриализация (в ряде стран третьего мира)
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4634
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:04
ЛАД написав:
В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
"створюють навантаження на бюджет"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:09
flyman написав: ЛАД написав:
В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
"створюють навантаження на бюджет"
Коли Флайман на дитячій колясці привозить горіхи з міського парку в підвал , це враховується держстатом у ВВП?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16908
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:12
Banderlog написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали
)))) мені не треба груп. Я знаю звідки поповнення і пропорцію жителів києва до решти україни. Найбезпечніші і найхлібніші місця це великі міста. Поки є електрика. Не буде електрики буде бусифікація і там.
О, интересная мысль. А поясните пожалуйста эту взаимосвязь. Нет э/э и не нужны в городе в/о ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:13
fox767676 написав:
Сейчас сезон каштанов пошел
Та і жолуді. Де барабашов?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16908
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:15
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Ничего не могу сказать о вас лично и вашей ситуации, но я знаю достаточно айтишников, могу говорить. Если помните, здесь был такой Старикан и его младший сын так и купил (он сам писал об этом).
Ну так вы и в Польше, вроде, квартиру не купили?
По Вашему в мене мало бути мінімум 3-4 квартири. Це повна туфта. Таке враження що Ви несете рідкісну чепухню і пропаганду. Я маю дофіга знайомих ІТ-шників, максимум у всіх - це одна своя і одна для оренди. Про які квартири кожні 2-3 роки йдеться? Ви просто пропагандон.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10252
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:17
Господар Вельзевула написав: BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer
.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine
Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10252
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:19
fox767676 написав:
четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто
колоніалізм став прихований. Нема чисельних колоністів з розвинутих країн. Зараз вони інтегрують еліту країн 3го світу.
Яка різниця чи прислали мера в київ з берліну, чи його вибрали серед українців і зробили німцем?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3749
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:22
Shaman написав: BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
коли кажуть про умовних ІТшників, які можуть за кілька років купити квартиру - то це сеньйор, яких насправді не так й багато. а ІТшник-рядовий тестувальник не певен, що взагалі колись зможе купити квартиру - й в Україні теж.
ІТ-шка України - це зазвичай дешевий аутсорс - тому захмарних ЗП немає у більшості. І дійсно великий шматок віддають мідлам розробникам і мануальщикам - так як це зазвичай йде для економії Індії чи Україні на аутсорс.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10252
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|141725
|
|
|1493
|332116
|
|
|6076
|1017717
|
|