Додано: Суб 25 жов, 2025 23:14

ЛАД написав: Мы, вроде, не были такой уж колониальной страной.

И уж точно не были недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой. Но успешно движемся в этом направлении.

ми ніколи не були повністю незалежниминавіть афганістан, хіва та нікарагуа колись були, а ми ні1990 - декларація про суверенітет. Взяли туди вписали позаблоковість та без'ядерність. І зробили це саме рухівці - Павличко,Головатий, Лук'яненко, Хмара.1991 - декларація про незалежність на базі декларації про суверенітет. І конституція 1996. І всі 90ті американці нас запихували під крило рф, типу як васал васала.А що Україна тоді не мала права попасти в постійні члени радбезу ООН і зберегти хоча б частину ЯЗ ? Науково-технічний рівень тоді і моральне право точно не менші за французькі були. І далі пішло помикання "а у вас демократія неправильна","а у вас капіталісти якісь не такі", "не з тими співробітнічаєте" почалась інфільтрація агентів впливу аж до міністерських постів. а народ був зачарованеий казками про багатий та всемогучий Захід, що хоче з нас "вітрину зробити". З банальної "політичної нестабільності",що в переліку ознак переферійного капіталізму, зробили бренд, та ще й пустили в тираж