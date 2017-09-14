|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:55
BIGor написав: ЛАД написав:
Ничего не могу сказать о вас лично и вашей ситуации, но я знаю достаточно айтишников, могу говорить. Если помните, здесь был такой Старикан и его младший сын так и купил (он сам писал об этом).
Ну так вы и в Польше, вроде, квартиру не купили?
По Вашему в мене мало бути мінімум 3-4 квартири. Це повна туфта. Таке враження що Ви несете рідкісну чепухню і пропаганду. Я маю дофіга знайомих ІТ-шників, максимум у всіх - це одна своя і одна для оренди. Про які квартири кожні 2-3 роки йдеться? Ви просто пропагандон.
Не будем разбрасываться г***, тем более, не вижу, в чём тут может заключаться пропаганда, но хорошо помню, как вас по этому же поводу возили на параллельной ветке.
И зачем 3-4 квартиры? Я говорил об одной, для жизни. Первые 2-3 года можно ограничить себя в расходах ради такой цели. Когда она достигнута стимулы уменьшаются и расходы растут. И я говорил не о Киеве. Там это, действительно, вряд ли.
Профіль
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:58
BIGor написав:
ІТ-шка України - це зазвичай дешевий аутсорс - тому захмарних ЗП немає у більшості. І дійсно великий шматок віддають мідлам розробникам і мануальщикам - так як це зазвичай йде для економії Індії чи Україні на аутсорс.
Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:59
budivelnik написав:
Такий собі приклад СМАЖЕНОГО ЗАГОЛОВКА....
1 За кордоном - 7-8 млн осіб
2 Останні роки за кордномо було 2+млн осіб ... постійно
3 Не повернуться 70% від 8 млн = 5,6 млн... але в них входять ті 2+ млн які були за кордном постійно до війни...5,6-2=3,6 млн додатково не повернуться.
Тобто кількість емігрантів буде +10% додатково від населення України
населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:00
fox767676 написав: flyman написав:
згадуєм шкільну тему укрмови: "умовний спосіб дієслова"
stackoverflow
Спробую Сopilot натравити
а по суті біженства для М1822 є що?
бо тобі часто заходить починати обговорювати особистості, а не інформацію що доноситься носієм
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:01
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
..........
Ничего не могу сказать о вас лично и вашей ситуации, но я знаю достаточно айтишников, могу говорить. Если помните, здесь был такой Старикан и его младший сын так и купил (он сам писал об этом).
Ну так вы и в Польше, вроде, квартиру не купили?
По Вашему в мене мало бути мінімум 3-4 квартири. Це повна туфта. Таке враження що Ви несете рідкісну чепухню і пропаганду. Я маю дофіга знайомих ІТ-шників, максимум у всіх - це одна своя і одна для оренди. Про які квартири кожні 2-3 роки йдеться? Ви просто пропагандон.
Не будем разбрасываться г***, тем более, не вижу, в чём тут может заключаться пропаганда, но хорошо помню, как вас по этому же поводу возили на параллельной ветке.
И зачем 3-4 квартиры? Я говорил об одной, для жизни. Первые 2-3 года можно ограничить себя в расходах ради такой цели. Когда она достигнута стимулы уменьшаются и расходы растут. И я говорил не о Киеве. Там это, действительно, вряд ли.
Ваша пропаганда така сама як в анекдоті (російською)- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. (с)
Чувак, ти реально написав що ІТ-шники багачі які купляють 1 квартиру в два роки, без привязки до міст і посад. Ти сам написав цю нісенітницю (глупость. російською). Тут тебе будуть по цій темі возити і не раз.
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 26 жов, 2025 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:01
Faceless написав:
.......
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Расплодились?
А откуда цифра?
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:02
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
...........
Так никто и не прячется: данные у всех обновлены...
Вы в этом сильно уверены?
Естественно: пока нет доказательств обратного.
Можно и наоборот: уверен, что далеко не у всех, пока нет доказательств обратного.
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:08
flyman написав:
а по суті біженства для М1822 є що?
бо тобі часто заходить починати обговорювати особистості, а не інформацію що доноситься носієм
біженство там не основна теза
він доніс своїй аудиторії що європейці бачать українських чоловіків перш за все як солдат
такий ось світовий розподіл праці
чи є серед його аудиторії класичні незламо-потужники єврооптимісти , для яких це б новиною - питання
чи подивляться це відео представники цієї категорії га форумі - питання
для мене ці тези були зрозумілі давно, і без гальмл-каратиста, коли я тут писав що расові французи їхати сюди вмирати заради безпеки диванних переможників не поїдуть - ображалися
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:14
fox767676 написав: ЛАД написав:
Мы, вроде, не были такой уж колониальной страной.
И уж точно не были недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой. Но успешно движемся в этом направлении.
ми ніколи не були повністю незалежними
навіть афганістан, хіва та нікарагуа колись були, а ми ні
1990 - декларація про суверенітет. Взяли туди вписали позаблоковість та без'ядерність. І зробили це саме рухівці - Павличко,Головатий, Лук'яненко, Хмара.
1991 - декларація про незалежність на базі декларації про суверенітет. І конституція 1996. І всі 90ті американці нас запихували під крило рф, типу як васал васала.
А що Україна тоді не мала права попасти в постійні члени радбезу ООН і зберегти хоча б частину ЯЗ ? Науково-технічний рівень тоді і моральне право точно не менші за французькі були. І далі пішло помикання "а у вас демократія неправильна","а у вас капіталісти якісь не такі", "не з тими співробітнічаєте" почалась інфільтрація агентів впливу аж до міністерських постів. а народ був зачарованеий казками про багатий та всемогучий Захід, що хоче з нас "вітрину зробити". З банальної "політичної нестабільності",що в переліку ознак переферійного капіталізму, зробили бренд, та ще й пустили в тираж
Согласен.
Хотя о "моральном праве" от вас услышать не ожидал.
Понятно, что в "постійні члени радбезу ООН" нас бы никто не пустил, смешно и думать.
А всё остальное... Кто же нам доктор?
Но всё же, несмотря на то, что мы ніколи не були повністю незалежними, недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой мы всё же в 1991 не были. а сейчас практически уже стали. Не совсем монокультурной, чуть больше - зерно, подсолнух и металлургия. Ну там понемногу ещё кое-что.
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:15
для більшої змістовності
9% айтівців в Україні заробляють понад $6000
Найбільша група айтівців — фахівці, які заробляють $1000–2000 на місяць. Таких майже чверть. Близько половини айтівців, які зараз в Україні, отримують до $3000. Понад $6000, як і торік, заробляють лише 9% айтівців в Україні — цей рівень можна вважати високим.
