Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:03

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:......
все просто, в нас рішили воювати до останнього хто згоден. Насправді в нас не просто поділ на сорти. А на сорти які будуть жити в демократії і на тих хто не буде жити. І це буквально. Навіть Лад з совєцьким мисленням втянувся в спор про потрібних людей і непотрібних людей.
Не будем про аморальність, мене он вже банили за те що писав, що втрата придатного це гірше за втрату непридатного. :lol:
P/s щодо самого спору то правий Хотаб.
Село буде безлюдним. І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста :wink:
Вы что-то не поняли.
Этого вопроса я вообще не касался.
Я говорю только о необходимости развития промышленности.


Это сразу конкуренция, а с учетом современной легкой мировой логистики, производителям чего бы то ни было и так в мире тесно. Еще пойди найди чего бы такого производить чтоб не наступить на ногу стране которая тебе сейчас помогает.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 01:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Вы же не смеялись когда внсной Зеленский в обмен на прекращение войны требовал от США включение Украины в НАТО. Как будто у него есть картвы и он решает когда заканчивать вонйну.


на всяких случай у кого память короткая
https://www.youtube.com/shorts/bG54n6t9dSg
