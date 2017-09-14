Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может
Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
США сами зависимы в своем чипостроении от редкоземов из КНР Наиболее реальный альтернативный источник - Австралия, сможет запустить добычу не ранее чем через нескролько лет
fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может
Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.
fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может
Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.
Спасибо, Кэп! -- ровно это Banderlog (постом DW) и подразумевал...
Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт. Так шо заголовок недожарений.
Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики
Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
fler написав:Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну.
Не знайшли то ви накручуєте собі ціни . зі знайомого кола знайшла тілька дівчина дійсно модельної зовнішності такого ж мігранта з Чехії що старше на 20 років і володіє російською мовою діточок поки нема сваряться через рівень опралення - він вимагає економії
Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
Так і залишатись сенсу нема не тільки через жінок, а через демографію загалом - з такими тенденціями межі моб.віку піднімуть в [30-80]
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 26 жов, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт. Так шо заголовок недожарений.
Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики
Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
В этой фразе все прекрасно: как вера в то, что адекватная мать может повезти своего ребенка под обстрелы - так и вера в то, что адекватная мать может оставить несовершенолетнего ребенка в другой стране