Shaman написав:я зрозумів, де ти перекручуєш - а назви хоч одного бігунця, який сказав - я злякався та втік... не назвеш жодного, бо з них кожен пояснює, чому саме він не винен - й слова злякався там й близько немає.
А якщо хтось з бігунців візьме то й напише "я боюся" тоді що: а) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і напишете "я порішав бо теж боюся" б) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і долучитесь до ЗСУ (бо решта морально не готові - бояться) в) продовжите крутитись як вужі на скороводці? Ставлю на третє
в тебе навіть в голові немає, що не обов'язково "порішати" ото ти й по життю такий - без "порішати" нічого не можеш/не вмієш
Декілька днів тому натрапив на допис в ФБ, чисто мотиваційний, про те що треба мобілізуватися, тому що інакше ваше місто розграбують, жінок зґвалтують, майно у вас відіжмуть, а вас або відправлять в Сибір, чи в штурма, це кому як підфартить. Я розумію мету цього допису, і навіть підтримую мету автора, мотивувати людей йти в армію, але це так не працює, тому що все що він там написав, це туфта і багато хто це розуміє, а як що людина несе хєрню, а потім закликає всіх щось робити, то люди навіть підсвідомо цього робити не будуть, бо слідувати закликам людини що несе хєрню, ніхто не бажає. А зараз я вам розповім як воно буде насправді, поетапно. Якщо фронт почне наближатися до якогось міста, тобто відстань до ЛБЗ скоротиться до 50-70 кілометрів, в нього почнуть масово прибувати військові, це приїдуть тилові підрозділи, служби та склади бригад, які їх відсунуть від лінії фронту, з метою забезпечення безпеки. Зразу в місті суттєво подорожчає оренда житла, а знайти його стане майже неможливо. Інфраструктура перестане справлятися, в магазинах з'являться черги, можна бути годинами стояти на Новій Пошті, в перукарню можна буде потрапити тільки по запису, і чекати прийдеться тиждень, щоб потрапити на СТО, треба буде пару тижнів, а то і місяць. Це період розквіту економіки міста, стільки грошей в більшості випадків (як що це не Харків), ці міста не бачили ніколи. Господарчі магазини, магазини автозапчастин, СТО, продуктові, кав'ярні, піцерії, суші-бари, перукарні, відділення Нової Пошти- всі вони будуть з'являтися як гриби після дощу. Як що в місті нема великого ритейлу, то паралельно будуть зростати ціни, майже на все, як що є АТБ чи Варус, то ціни будуть триматися, але лише до моменту коли фронт не підійде ближче, десь на відстань 35-40 км. В цей момент більшість тилових підрозділів зніметься з місця, і замість них почнуть прибувати бойові. Разом з тиловими поїде і ритейл, і весь ринок залишиться місцевим. Ось тоді всі дійсно охєреють з заробітків. Чувак власник двох невеликих магазів в прифронтових селах, за три місяця пересів з Geely MK, на TLC 100, правда він продукти в магази з РЕБом возив, але в його випадку це скоріш про передостанню стадію. Воєнні по прибуттю зразу почнуть налагоджувати свій побут, а так як більшість з них заселиться в руїни, то витрати на приведення їх до житлового стану, будуть космічні, в крупні будівельні магазини товар будуть завозити фурами, по декілька разів на тиждень. Звісно що по місту буде прилітати, в основному по промзоні, та по лісам та посадкам навкруги міста, правда іноді будуть прильоти і по самому місту, але це не дуже вплине на місцевих, бо час рубити бабло. Місцева влада теж не буде відставати, бо в бюджеті нарешті з'являться нормальні гроші, тому всі моментально кинуться пілити та освоювати бюджет - нова розмітка, нові клумби, нове освітлення, відновлення зруйнованих будівель, нові вікна в школах та дитсадках, в які ніхто не ходить... у них норм з фантазією. Зміщення фронту ще на десять кілометрів трохи все змінить, прилетати стане більше, причому акцент прильотів буде зміщуватися з військових об'єктів, на цивільні. Відділення Нової пошти ( в Лімані за два дні було знищено три відділення) , будівельні магазини, СТО, автомагазини ( чому вони їх люблять я не знаю, але на моїй пам'яті вже п'ять таких магазов було знищено КАБами). Люди потрохи почнуть виїжджати, але самі відчайні будуть залишатися, а ціни ще виростуть, я бачив як за судочек з олів'є в магазі брали 120 гривень, за пачку цигарок двісті, а за два літри коли 100 ( так, як раз можна на крузака швидко зібрати) 15-20 км. Прильоти становляться все частіше, світло вже ніхто не ремонтує, мобільний зв'язок зникає, ФПВ на вулиці стає звичною картиною, більшість магазів закрито, декілька відбитих ще працює, але на їх парковці вже декілька згорених автівок, які нема кому прибрати. Мешканці майже всі виїхали, залишилось декілька сотень пенсіонерів, декілька сотень ждунів, та декілька сотень тих хто несполна розуму, бо вважають що їм нема куди їхати. Навіть працівники магазинів вже давно поїхали, їх привозить зранку господар, та ввечері забирає на відносно безпечну територію. Воєнних стає набагато менше, бо багато хто відтягнув свої бази кілометрів на десять від міста- відпочивати після позицій в місці де тобі ФПВ в будь який момент може у вікно залетіти, якось не дуже комфортно. В місті в магазах вони зупиняються по дорозі на виход, та при поверненні, після чого їдуть далі. З часом закриваються і ці островки цивілізації, або в них прилєтає. Коли 3,14*** подходять в притул (це 5-10 кілометрів) місто починають знищувати, його зносять КАБами, артою, РСЗВ, ракетами. До багатьох хто залишився доходить - те що нема куди їхати, не так вже і важливо, головне їхати. Когось вивозять волонтери, когось поліція ( вони дійсно там працюють і здійснюють евакуацію), хтось вибирається сам, а хтось вже нікуди не вибирається бо похований в залишках свого будинку. З часом в місто просочуються групи противника і намагаються знайти укриття, і тоді починається наша черга зносити всі можливі ничкі, усі будинки та сараї що вцілілі, погреба та підвали. Іноді фронт в умовах міста здвигається по декілька разів то в одну, то в іншу сторону, що добавляє руйнувань. Після того як ЗСУ залишають місто, в його руїнах противник намагається створити логістичний цент, для накопичення особового складу та ресурсів, для подальших штурмів, і тоді ми зносимо місто КАБами, артою, РСЗВ та ракетами... Через декілька місяців ( а може і півроку) місто становиться відносно безпечною зоною, де можна ходити, і ось в цей момент і наступає час грабувати, ґвалтувати, та віджимати, але це неможливо, бо нема кого, та нема чого. Місто зникає, нема придатних для житла будинків, нема інфраструктури, нема доріг, електрики, водо та газо постачання... Наприклад Попасну навіть виключили з списків населених пунктів, бо відновленню не підлягає. Єдине що можна робити в цих містах, це збирати металобрухт, але це дуже ризиковане заняття, бо раптово цей брухт може вибухнути прямо в руках, і добре як що тільки руки відірве, а може і півквартала навкруги.
Ще комп'ютерні іграшки не робили по мотивам цієї війни ? З усіма типами дронів та бусифікаціею ?
Shaman написав:я зрозумів, де ти перекручуєш - а назви хоч одного бігунця, який сказав - я злякався та втік... не назвеш жодного, бо з них кожен пояснює, чому саме він не винен - й слова злякався там й близько немає.
А якщо хтось з бігунців візьме то й напише "я боюся" тоді що: а) ти з песікотом посиплете голову попілом і напишете "я порішав бо теж боюся" б) ти з песікотом посиплете голову попілом і долучитесь до ЗСУ (бо решта морально не готові - бояться) в) продовжите крутитись як вужі на скороводці? Ставлю на третє
Є четвертий пункт: будемо танцювати на кістках , булити «так виходить що сітківка і суглоби в нормі, просто енурез?»
Shaman написав:я зрозумів, де ти перекручуєш - а назви хоч одного бігунця, який сказав - я злякався та втік... не назвеш жодного, бо з них кожен пояснює, чому саме він не винен - й слова злякався там й близько немає.
А якщо хтось з бігунців візьме то й напише "я боюся" тоді що: а) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і напишете "я порішав бо теж боюся" б) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і долучитесь до ЗСУ (бо решта морально не готові - бояться) в) продовжите крутитись як вужі на скороводці? Ставлю на третє
в тебе навіть в голові немає, що не обов'язково "порішати" ото ти й по життю такий - без "порішати" нічого не можеш/не вмієш
Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
США сами зависимы в своем чипостроении от редкоземов из КНР Наиболее реальный альтернативный источник - Австралия, сможет запустить добычу не ранее чем через нескролько лет
Можна розганяти страшилки - можна подивитись статистику Видобуток рідкоземів місце__країна______обєм 1_____Китай______210 000 тонн 2_____США_________43 000 тонн 3_____Австралія___18 000 4_____Мянма_______12 000 5_____Таїланд______7 100 6_____Вєтнам_______4 300 7_____Індія________2 900 8_____Росія________2 600 9_____Мадагаскар_____960 10____Бразилія_______800
І якщо згадати що використання рідкоземів йде 62% це каталізатори авто, хімічна промисловість(очистка нафти) 13% це металургія , в тому числі і батарейки автомобілі 9% кераміка, оптика 7% зелена енергетика, спутники 3% ледлампи , монітори 6% - те що залишилось(атомна і так далі)
То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.
_hunter написав:В этой фразе все прекрасно: как вера в то, что адекватная мать может повезти своего ребенка под обстрелы - так и вера в то, что адекватная мать может оставить несовершенолетнего ребенка в другой стране
hunter, майстер маніпуляцій, де у мене йшлося про неповнолітніх? Адекватна жінка не залишить достойного чоловіка на 3+ роки. Якщо дитина вже вступила за кордоном в університет, то її можна там залишити, а не ламати їй майбутнє, повертаючи в Україну, тому що тут її батько.
Потому что таких - с детьми до 18ти - большинство из выехавших. И, какраз, манипуляцией является "забыть" про эту деталь
Letusrock написав:[ так це ж і є пункт 3 "крутитись як вужі"
NOPE Ти сам собі вирішив, що якщо ти здійсниш нарешті камінгаут, то тобі хтось буде щось винен. А насправді за твій камінгаут максимум може хтось і змилоститься, не буде тебе шпиняти надто багато. І все, не більше.
Letusrock написав:А якщо хтось з бігунців візьме то й напише "я боюся" тоді що: а) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і напишете "я порішав бо теж боюся" б) ти з песіфкотом посиплете голову попілом і долучитесь до ЗСУ (бо решта морально не готові - бояться) в) продовжите крутитись як вужі на скороводці? Ставлю на третє
в тебе навіть в голові немає, що не обов'язково "порішати" ото ти й по життю такий - без "порішати" нічого не можеш/не вмієш
fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
...... То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.