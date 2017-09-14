Faceless написав:Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну
Коли люди тікають від війни, то це - не переїзд, а вимушена зміна місця проживання. Можливо, цих людей життя в Україні і влаштовувало б, якби не війна. Переїзд заради безпеки та переїзд з інших причин - все ж таки різні речі.
Faceless написав:Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну
Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав Яке есвеоу?
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...". Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора. Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? 🤔
я давно вже натякаю у формі легкого тролінгу що витоки хантер десь у Молдові чи "пмр" (він "хантер" а там "шериф"). А у багатьох вихідців з того регіону є як українсьуі так і російські паспорти, і так ж гібридна свідомість.
Faceless написав:Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав Яке есвеоу?
я давно вже натякаю у формі легкого тролінгу що витоки хантер десь у Молдові чи "пмр" (він "хантер" а там "шериф"). А у багатьох вихідців з того регіону є як українсьуі так і російські паспорти, і так ж гібридна свідомість.
Не, Молдова - вообще мимо А "гібридна свідомість" - ну да, я родился в давно исчезнувшей стране
Water написав:....... 2ЛАД, стосовно перукарень там. Спитав знайому перукарку з Вовчанська, вона там працює в якомусь салоні, орендує місце, оформлена як самозайнята особа. Каже для наших зачіска від 40 ойро, для німкень від 60. Чому так- не питав. Перші клієнти були чпрез якісь групи, зараз йдуть сарафанне радіо. Роботи багато, але день розписаний на обмежену кількість клієнтів. За скільки запис- не питав.
Это как раз понятно - учитывают разницу в доходах немцев и наших. 563 евро здесь кажется приличными деньгами, но в действительности для Германии не так уэ много. Кстати,
Законопроект еще не обнародован, поэтому многие детали пока неизвестны. Только вот что:
Согласно новому закону, украинцы, въехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут получать пособия в соответствии с Законом о пособиях просителям убежища - вместо прежнего пособия гражданина. Для одиноких людей это означает ежемесячную ставку в 441 евро вместо 563 евро по пособию гражданина.
В соответствии с Законом о пособиях просителям убежища также будут ограничены медицинские льготы.
Хоча б раз побачити оцінку, от з тих 7-8 млн за кордоном скільки людей взагалі мають куди повертатись, тобто мають в Україні житло не в окупації, не в районах бойових дій, і не зруйноване? Бо для таких це ніяке не "повернення", це просто переїзд, причому із країни з кращими умовами в країну з гіршими умовами. Приблизно таке ж ставлення, напевно, й у тих, хто якось вже закріпився і зіскочив з соціалу, особливо якщо ще й діти вже 3-4 роки до місцевої школи ходять. Яке це "повернення"? Це переїзд із вкрай сумнівних мотивів. Чому відсоток українців, які на таке згодні, повинен бути більше, ніж, скажімо, громадян Румунії, що проживають в Німеччині? От нікому не спадало на думки провести опитування серед румун в Німеччині "Чи збираєтесь ви переїхати до України, коли там припиняться бойові дії"?
сознательная (и часто - подготовленная) миграция - это, все-таки, немного другой процесс. А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов... Но я продолжаю утверждать - кто за два-три года быт наладил - фиг куда будет срываться. Даже если продолжает по старой памяти повторять "планирую возвращаться". Тут сразу же нужно с пристрастием уточнять: "на какую дату обратный биллет куплен?"...