RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15579155801558115582
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну


А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...

Але це не про «гібридного сознанія» , яке кілька раз пробувало прорвати кордон, і нарешті знайшло необхідну суму і посадову особу , яка візьме.

Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 жов, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:11

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:[
........
ІТ-шка України - це зазвичай дешевий аутсорс - тому захмарних ЗП немає у більшості. І дійсно великий шматок віддають мідлам розробникам і мануальщикам - так як це зазвичай йде для економії Індії чи Україні на аутсорс.

Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=20 ... sition=all
3400 уе медіана - звичайна зарплата хорошого спеціаліста.

При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:22

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Можна розганяти страшилки - можна подивитись статистику
Видобуток рідкоземів
місце__країна______обєм
1_____Китай______210 000 тонн
2_____США_________43 000 тонн
3_____Австралія___18 000
4_____Мянма_______12 000
5_____Таїланд______7 100
6_____Вєтнам_______4 300
7_____Індія________2 900
8_____Росія________2 600
9_____Мадагаскар_____960
10____Бразилія_______800

І якщо згадати що використання рідкоземів йде
62% це каталізатори авто, хімічна промисловість(очистка нафти)
13% це металургія , в тому числі і батарейки автомобілі
9% кераміка, оптика
7% зелена енергетика, спутники
3% ледлампи , монітори
6% - те що залишилось(атомна і так далі)

То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.
А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:
я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно
2 Про розподіл видобутого
Як видно з розподілу рідкоземів - 62+13+9=84% - відношення до процесорів не мають
Тому дико великі циффри обємів китаю повязані з літієм який використовують в виробництві електроакамуляторів...
Світ на місці не стоїть... тай й літію в акамуляторі менше ніж в породах з яких його добувають (5-10% від маси виробу)
3 Про душу населення.
Якщо для нормального життя треба одну пралку на 10 років... то тоді кількість процесорів в цій пралці можна показати на душу населення.
Так само як і інші товари які використовуються для покращення життя.
Просто зерна треба 1 тонну на душу в рік
А кобальту 1 грам на душу в рік...
От і вся різниця.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27245
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:22

  Water написав:Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?

Я пропонував професійним хвилювальщикам і плакальницям за ВПО узяти до себе по одній сім'ї з окупованих територій, тим паче якщо вони і не воюють. Зважаючи, що війна - справа всього українського народу, то це і продемонструвало б єдність народу. Відповідей отримав нуль.
АндрейМ
 
Повідомлень: 623
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15579155801558115582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5102)
25.10.2025 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.