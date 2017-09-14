BIGor написав:[ ........ ІТ-шка України - це зазвичай дешевий аутсорс - тому захмарних ЗП немає у більшості. І дійсно великий шматок віддають мідлам розробникам і мануальщикам - так як це зазвичай йде для економії Індії чи Україні на аутсорс.
Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.
При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали? Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру. Если вы не сумели, то... не буду комментировать. И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
budivelnik написав:Можна розганяти страшилки - можна подивитись статистику Видобуток рідкоземів місце__країна______обєм 1_____Китай______210 000 тонн 2_____США_________43 000 тонн 3_____Австралія___18 000 4_____Мянма_______12 000 5_____Таїланд______7 100 6_____Вєтнам_______4 300 7_____Індія________2 900 8_____Росія________2 600 9_____Мадагаскар_____960 10____Бразилія_______800
І якщо згадати що використання рідкоземів йде 62% це каталізатори авто, хімічна промисловість(очистка нафти) 13% це металургія , в тому числі і батарейки автомобілі 9% кераміка, оптика 7% зелена енергетика, спутники 3% ледлампи , монітори 6% - те що залишилось(атомна і так далі)
То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.
А _перерабатывают_ из добытого -- сколько?
я уже забыл немного основы и терминологию но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно 2 Про розподіл видобутого Як видно з розподілу рідкоземів - 62+13+9=84% - відношення до процесорів не мають Тому дико великі циффри обємів китаю повязані з літієм який використовують в виробництві електроакамуляторів... Світ на місці не стоїть... тай й літію в акамуляторі менше ніж в породах з яких його добувають (5-10% від маси виробу) 3 Про душу населення. Якщо для нормального життя треба одну пралку на 10 років... то тоді кількість процесорів в цій пралці можна показати на душу населення. Так само як і інші товари які використовуються для покращення життя. Просто зерна треба 1 тонну на душу в рік А кобальту 1 грам на душу в рік... От і вся різниця.
ПС ті самі Китайці за часів мао -проаналізувавши світовий ринок знайшли параметр виплавка сталі на душу населення і вирішили що це підніме їх рівень життя.. експеримент банально не вдався, але як бачите метал ( що рідкозем що розповсюджений) можна рахувати як використання на душу населення.
Water написав:Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?
Я пропонував професійним хвилювальщикам і плакальницям за ВПО узяти до себе по одній сім'ї з окупованих територій, тим паче якщо вони і не воюють. Зважаючи, що війна - справа всього українського народу, то це і продемонструвало б єдність народу. Відповідей отримав нуль.
Ви багато що прозівали... Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.
ПС у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%.... Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ? ППС якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.
От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
_hunter написав:[quote="5902402:Faceless"]Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну
Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав Яке есвеоу?
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...". Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора. Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? [/quote]Війна для вас занадто складне слово чи що?
Даже для тех, кому есть куда (не Мариуполь или Волчанск), это тоже не совсем повернення. Украина после войны будет... не совсем такая, как до войны.