Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:48

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=20 ... sition=all
3400 уе медіана - звичайна зарплата хорошого спеціаліста.

При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
То ви просто не знаєте передісторію. У пана вимоги ростуть швидше за доходи
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:50

M-Audio

бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?


Ну фактор середовища (близького ментально) ви ж не будете заперечувати.
Друзі ойтішники в Португалії вже майже 2 роки . Все добре , грошей вистачає. Нескучний досуг , серфінг, сайкл. Активні, не хомʼяки домашні.,
Але прямо кажуть що повернуться якщо стане безпечно , і зникне загроза призову. Або в свою чергу кажуть , якщо ти (ну типа я) а також інші з кола з ким спілкувались переїдуть, то вони залишаться там.
Важко знаходити нове коло живого спілкування в іншій країні. Співвітчизники звісно є всюди, але або не дуже близько, або не підходять по духу. І люди почуваються трохи одиноко.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5902312:Faceless"]
........
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше

Спасибо.
Не очень понимаю, откуда такой рост.
Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Я это как-то прозевал.
Ориентировался на ту цифру, которую приводил BIGor (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5902222#p5902222), - 180 тыс.[/quote]Не знаю, звідки цю цифру взяв Бігор, але припускаю, що це тільки ФОПи з певними кведами. Доречі, вже близько половини перейшли на гіг контракти, держава тисне на компанії
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:09

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?

Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? 🤔

СВО - это чисто российский термин, который ты использовал.
Значит, ты его используешь и довольно часто

Вот так ты расслабился от баварского пива и спалился )

Для всего этого, есть короткое название - война
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для «гібрідного сознанія», у якого «на акупіррванних нікого ваєвать не заставляют».

https://www.currenttime.tv/a/prizyv-v-a ... rXYTlmXgpw
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я это как-то прозевал.
Ви багато що прозівали...
Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.

ПС
у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%....
Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ?
ППС
якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.

Знову ти вигадуєш, 95% ІТ-шки в Україні - аутсорс, 5% - продукт. Ті що аутсорс - продають дешеву свою робочу силу на Захід, і по факту продукт створюється на Заході. Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП/кінцевої продукції - нема. Я коли пишу код, то він власність компанії з США, хоч іноді цікавтеся питанням а не меліть дурощі.
BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП


Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.

Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я это как-то прозевал.
Ви багато що прозівали...
Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.

ПС
у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%....
Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ?
ППС
якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.

Знову ти вигадуєш, 95% ІТ-шки в Україні - аутсорс, 5% - продукт. Ті що аутсорс - продають дешеву свою робочу силу на Захід, і по факту продукт створюється на Заході. Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП/кінцевої продукції - нема. Я коли пишу код, то він власність компанії з США, хоч іноді цікавтеся питанням а не меліть дурощі.

Оцінка 95/5 дуже сумнівна. Я б сказав, що аутсорс - це трохи більше половини.
Щодо "дешевої робочої сили" - то порівнювано з чим. Вдвічі дорожче за індусів, дорожче за латинську Америку, приблизно ті самі рейти, що по всій східній Європі і Балкани, та й не сильно відрізняється від тої ж Іспанії
Щодо ВВП дурницю пишете, ВВП включає в себе експорт послуг
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:19

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Нам-то что с этого?
Це я додав для більшої обʼєктивності. Тобто брєд оце про "за штири роки корені пустив і нікуди не поїде і не повернеться". Хто зірвався з місця раз (неважливо, з яких причин), переїде вдруге вже легше
Что легче, согласен.
Но всё равно не легко.
Срываются с места либо когда совсем плохо, либо когда видят заметно лучшие перспективы.
В массовый возврат в Украину верится очень слабо.
  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Я это как-то прозевал.
Ориентировался на ту цифру, которую приводил BIGor (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5902222#p5902222), - 180 тыс.
Не знаю, звідки цю цифру взяв Бігор, але припускаю, що це тільки ФОПи з певними кведами. Доречі, вже близько половини перейшли на гіг контракти, держава тисне на компанії

Ось останні данні, дійсно майже 300 тис, в мене була якась застаріла інфа https://dou.ua/lenta/articles/how-many- ... aine-2025/
Навіть за часи війни кількість виросла на 50 тис, це при тому що дуже багато на війні або виїхали.
