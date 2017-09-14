При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали? Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру. Если вы не сумели, то... не буду комментировать. И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
То ви просто не знаєте передісторію. У пана вимоги ростуть швидше за доходи
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ну фактор середовища (близького ментально) ви ж не будете заперечувати. Друзі ойтішники в Португалії вже майже 2 роки . Все добре , грошей вистачає. Нескучний досуг , серфінг, сайкл. Активні, не хомʼяки домашні., Але прямо кажуть що повернуться якщо стане безпечно , і зникне загроза призову. Або в свою чергу кажуть , якщо ти (ну типа я) а також інші з кола з ким спілкувались переїдуть, то вони залишаться там. Важко знаходити нове коло живого спілкування в іншій країні. Співвітчизники звісно є всюди, але або не дуже близько, або не підходять по духу. І люди почуваються трохи одиноко.
ЛАД написав:[quote="5902312:Faceless"] ........ Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше
Спасибо. Не очень понимаю, откуда такой рост.
Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Я это как-то прозевал. Ориентировался на ту цифру, которую приводил BIGor (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5902222#p5902222), - 180 тыс.[/quote]Не знаю, звідки цю цифру взяв Бігор, але припускаю, що це тільки ФОПи з певними кведами. Доречі, вже близько половини перейшли на гіг контракти, держава тисне на компанії
_hunter написав:Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав Яке есвеоу?
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...". Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора. Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? 🤔
СВО - это чисто российский термин, который ты использовал. Значит, ты его используешь и довольно часто
Вот так ты расслабился от баварского пива и спалился )
Ви багато що прозівали... Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.
ПС у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%.... Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ? ППС якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.
Знову ти вигадуєш, 95% ІТ-шки в Україні - аутсорс, 5% - продукт. Ті що аутсорс - продають дешеву свою робочу силу на Захід, і по факту продукт створюється на Заході. Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП/кінцевої продукції - нема. Я коли пишу код, то він власність компанії з США, хоч іноді цікавтеся питанням а не меліть дурощі.
Ви багато що прозівали... Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.
ПС у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%.... Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ? ППС якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.
Знову ти вигадуєш, 95% ІТ-шки в Україні - аутсорс, 5% - продукт. Ті що аутсорс - продають дешеву свою робочу силу на Захід, і по факту продукт створюється на Заході. Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП/кінцевої продукції - нема. Я коли пишу код, то він власність компанії з США, хоч іноді цікавтеся питанням а не меліть дурощі.
Оцінка 95/5 дуже сумнівна. Я б сказав, що аутсорс - це трохи більше половини. Щодо "дешевої робочої сили" - то порівнювано з чим. Вдвічі дорожче за індусів, дорожче за латинську Америку, приблизно ті самі рейти, що по всій східній Європі і Балкани, та й не сильно відрізняється від тої ж Іспанії Щодо ВВП дурницю пишете, ВВП включає в себе експорт послуг