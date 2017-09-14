|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:45
budivelnik написав: fox767676 написав: _hunter написав:
А _перерабатывают_ из добытого -- сколько?
я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно
Не нужно фантазировать там, в чем вообще никакого понятия не имеешь
Вот прямо сходу гуглится
комментарий турецкого портала Yetkin Report:
«Китай контролирует 70 процентов мировой добычи редкоземельных металлов и 90 процентов мощностей по их переработке.
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:46
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:50
Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав:
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?
А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? 🤔
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:52
_hunter написав: Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5902411:Faceless"]Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?
А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил?
[/quote]спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:53
Letusrock написав:
Лінь читати навіть, це допис з серії "дивись, у нас менше катують" ?
порівнювати яких "срочніков" і нашу бусифікацію це сильно.
То дійсно, спершу ти розганяешь тему "бусифікації", потім сам же лякаєшься
Не порівнянно
Ти в інеті все можєшь знайти, пошукай як на ТОТ забирают
Letusrock написав:
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
Ти щось чув про захоплення квартир на ТОТ, тих хто виїхав ?
То пошукай, випадків - до фіга.
З такими розкладами, цілком безкоштовно. Тільки на квартиру побриють
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:53
Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП
Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.
Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Тут у BIGor
"а явное противоречие.
Если "факт експорту послуг є", то это уже вклад в ВВП. И заметный.
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи. Тем более, что они, действительно потребляют много западной продукции.
Вот, правда, не знаю, при аутсорсе результат их труда попадает в графу "экспорт услуг" или нет.
Может, кто знает точно?
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:56
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...
Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".
Так рвонув би через східний «кордон», там нема ТЦК!
Там войска, вроде - тоже не так, чтоб прямо "скатертью дорожка"
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57
_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав:
---==== Faceless ====---
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
---====
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?
А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? 🤔
Letсракрок, бігунець нічого не визнав, але як крутиться на пательні, виправдовуючи використання терміну - СВО
Letсракрок, чому ти завжди в штангу лупишь ?
Letсракрок, як ти з дружиною живешь, якщо завжди не попадаешь ? ))
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57
fler написав: _hunter написав: Banderlog написав:
населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.
Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики
Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
А 4 роки це срок за який не тільки накохатись можно встигнути але і приїстись і піджопніка на дорогу получити.
жизнь воно не всігда схожа на бразільський серіал,
хотя кажуть жінки і порнуху дивляться і неодмінно до кінця, бо думають, що в кінці всі переженяться
.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:00
ЛАД написав: Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП
Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.
Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Тут у BIGor
"а явное противоречие.
Если "факт експорту послуг є", то это уже вклад в ВВП. И заметный.
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи. Тем более, что они, действительно потребляют много западной продукции.
Вот, правда, не знаю, при аутсорсе результат их труда попадает в графу "экспорт услуг" или нет.
Может, кто знает точно?
Звісно, це власне топ стаття експорту послуг в Україні
