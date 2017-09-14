|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:02
Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:04
Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:08
ЛАД
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:09
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Слился, а как дышал, как дышал ... ) эСВеО ... )
pesikot
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:12
Faceless написав:
......
Це ви кажете з точки зору свого віку і відповідно схильності до стабільності, це цілком нормально. Молода людина
, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.
Доречі, коли погано, то більший стимул саме повернутися - якщо це не була свідома підготовлена еміграція, тоді це навпаки морально важче
Для молодого человека, согласен, это не особо тяжело, для совсем молодого просто легко.
Особенно, если нет семьи. Но, думаю, таких среди наших беженцев относительно немного, поэтому не принимал их во внимание.
ЛАД
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:12
Faceless написав:
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
_Там_де_hunter, за це від 15 років )
stm
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:14
Letusrock написав:
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
Я так зрозумів, пан особисто безкоштовно покинув ТОТ і ділиться власним досвідом?
Water
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
в польщі наших півтори мільйона, там і до війни наших вистачало.
Тут справа не в тім скільки колись повернеться. Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
Banderlog
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15
pesikot написав:
Слился, а как дышал, как дышал ... ) эСВеО ... )
Нормально-нормально…
Продовжуємо розпаковку, чувачок вже поряд з вічним баном, непогано розкривається істина))
Hotab
