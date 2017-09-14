|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:56
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...
Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".
Так рвонув би через східний «кордон», там нема ТЦК!
Там войска, вроде - тоже не так, чтоб прямо "скатертью дорожка"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10865
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57
_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав:
---==== Faceless ====---
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
---====
Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала?
Війна для вас занадто складне слово чи що?
А официальные власти его начали использовать? Тот же ВГК, например - СВ уже, может, объявил? 🤔
Letсракрок, бігунець нічого не визнав, але як крутиться на пательні, виправдовуючи використання терміну - СВО
Letсракрок, чому ти завжди в штангу лупишь ?
Letсракрок, як ти з дружиною живешь, якщо завжди не попадаешь ? ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12405
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:57
fler написав: _hunter написав: Banderlog написав:
населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.
Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики
Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без). Тим, які "не варті", жінки там вже знайшли заміну. Отже, їхати за кордон нема до кого. Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
А 4 роки це срок за який не тільки накохатись можно встигнути але і приїстись і піджопніка на дорогу получити.
жизнь воно не всігда схожа на бразільський серіал,
хотя кажуть жінки і порнуху дивляться і неодмінно до кінця, бо думають, що в кінці всі переженяться
.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3759
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:00
ЛАД написав: Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП
Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.
Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Тут у BIGor
"а явное противоречие.
Если "факт експорту послуг є", то это уже вклад в ВВП. И заметный.
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи. Тем более, что они, действительно потребляют много западной продукции.
Вот, правда, не знаю, при аутсорсе результат их труда попадает в графу "экспорт услуг" или нет.
Может, кто знает точно?
Звісно, це власне топ стаття експорту послуг в Україні
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36850
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:02
Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10865
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:04
Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 26 жов, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:08
ЛАД
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16931
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:09
_hunter написав: Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Слился, а как дышал, как дышал ... ) эСВеО ... )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 26 жов, 2025 16:12, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12405
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:12
Faceless написав:
......
Це ви кажете з точки зору свого віку і відповідно схильності до стабільності, це цілком нормально. Молода людина
, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.
Доречі, коли погано, то більший стимул саме повернутися - якщо це не була свідома підготовлена еміграція, тоді це навпаки морально важче
Для молодого человека, согласен, это не особо тяжело, для совсем молодого просто легко.
Особенно, если нет семьи. Но, думаю, таких среди наших беженцев относительно немного, поэтому не принимал их во внимание.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37053
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:12
Faceless написав:
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
_Там_де_hunter, за це від 15 років )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6019
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|142256
|
|
|1493
|332821
|
|
|6076
|1018561
|
|