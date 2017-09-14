|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:14
Letusrock написав:
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
Я так зрозумів, пан особисто безкоштовно покинув ТОТ і ділиться власним досвідом?
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
в польщі наших півтори мільйона, там і до війни наших вистачало.
Тут справа не в тім скільки колись повернеться. Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15
pesikot написав:
Слился, а как дышал, как дышал ... ) эСВеО ... )
Нормально-нормально…
Продовжуємо розпаковку, чувачок вже поряд з вічним баном, непогано розкривається істина))
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:17
_hunter написав: Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
нуну) а сво то теж в українській конституції прописане?
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:18
Banderlog
То в гібридній конституції 😅
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:20
M-Audio написав: pesikot написав: M-Audio написав:
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
П.1 вообще лишний.
Они уже
вернулись. И пробыли на Западе недолго. Я таких тоже знаю. Но они дано уже не беженцы и говорить о них незачем.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:21
Banderlog написав:
поки розмову треба вести про те скільки ще виїде
ця величина дуже динамічна в надзвичайно широкому діапазоні +/- 10 млн. і обернено пропорційна тим коштам, які виділить нам ЄС.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:21
_hunter написав: Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:24
Hotab написав:Banderlog
То в гібридній конституції 😅
навєрно верховна рада таки обявила... сво
І це ми його іще не били)
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:25
Faceless написав:
......Звісно, це власне топ стаття експорту послуг в Україні
Айти знаю, что так.
Но вот конкретно аутсорс не в курсе.
