|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:27
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Розлучення не обзательно связано с новым браком.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37053
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:28
Banderlog написав: Hotab написав:Banderlog
То в гібридній конституції 😅
навєрно верховна рада таки обявила... сво
І це ми його іще не били)
А скільки людей вказувало «та воно кацап!». А сьогодні вуха , що стирчали, оформились в мордочку кацапчика))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16931
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:28
Faceless написав:
Війна для вас занадто складне слово чи що?
до ВРУ нема запитань?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41301
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:30
Hotab написав:ЛАД
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
Там важно выделенное слово. Относительно вклада в ВВП от экспорта усдуг.
С последним абзацем полностью согласен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37053
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:30
Faceless написав: BIGor написав: ЛАД написав:
При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру
в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
Чому нижчі, якщо це не дрібні локальні контори, то рейти однакові, хоч в Києві, хоч у Львові, хоч у Вінниці чи Сумах
Тобто в Сумах платять стільки ж як в Києві? Поняття "аутсорс" розумієте?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10258
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:31
flyman написав: Faceless написав:
Війна для вас занадто складне слово чи що?
до ВРУ нема запитань?
Так вони є лише у тих, кому «чим гірше, тим краще».
Бо стан війни несе негативні наслідки для країни, і не додає жодних плюсів для оборони.
Але кацапам чим гірше, тим краще .. А тобі навіщо стан війни?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 жов, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16931
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:32
Banderlog написав: _hunter написав:
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
нуну) а сво то теж в українській конституції прописане?
ну как-то же нужно происходящее называть? Официальный вариант ООН "вооружённая агрессия против ..." - мне длиной не нравится. А ВГК - официально - войну в стране не объявлял. Вот и получается, что "в стране введено ВП в связи с вооружённой агрессией" - не сильно удобный для написания "термин"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10865
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:33
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Розлучення не обзательно связано с новым браком.
Як показує практіка жінки рідко уходять в нікуда.
мало хто нові туфлі іде купляти босою. Ну за виключенням канєшно пані Флер, вона б нікада.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3759
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:36
Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП
Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.
Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Послуга так є в ВВП, але продукт не створений. Продукт створений в США. Це так само як наші гастарбайтери в Польщі - так вони заводять якісь долари в Україну - але результат роботи лишається на території Польщі. Так і тут - результат роботи належить США.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10258
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:38
Water написав: Letusrock написав:
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
Я так зрозумів, пан особисто безкоштовно покинув ТОТ і ділиться власним досвідом?
Цей пан, за легендою, живе на Закарпатті
У нього немає, як він стверджує, знайомих та родичів за хребтом (так він зневажливо називає теріторію України)
Але ... він завжди точно знає, що і як відбувається на ТОТ
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12406
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|142259
|
|
|1493
|332827
|
|
|6076
|1018564
|
|