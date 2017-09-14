RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:27

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.

в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Розлучення не обзательно связано с новым браком.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:28

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
То в гібридній конституції 😅
навєрно верховна рада таки обявила... сво :lol:
І це ми його іще не били)


А скільки людей вказувало «та воно кацап!». А сьогодні вуха , що стирчали, оформились в мордочку кацапчика))
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:28

  Faceless написав:Війна для вас занадто складне слово чи що?

до ВРУ нема запитань?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:30

  Hotab написав:ЛАД

То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи


Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище

Там важно выделенное слово. Относительно вклада в ВВП от экспорта усдуг.
С последним абзацем полностью согласен.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:30

  Faceless написав:
BIGor написав:
  ЛАД написав:При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.

Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
Чому нижчі, якщо це не дрібні локальні контори, то рейти однакові, хоч в Києві, хоч у Львові, хоч у Вінниці чи Сумах

Тобто в Сумах платять стільки ж як в Києві? Поняття "аутсорс" розумієте?
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:31

  flyman написав:
  Faceless написав:Війна для вас занадто складне слово чи що?

до ВРУ нема запитань?

Так вони є лише у тих, кому «чим гірше, тим краще».
Бо стан війни несе негативні наслідки для країни, і не додає жодних плюсів для оборони.
Але кацапам чим гірше, тим краще .. А тобі навіщо стан війни?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:32

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
нуну) а сво то теж в українській конституції прописане? :lol:

ну как-то же нужно происходящее называть? Официальный вариант ООН "вооружённая агрессия против ..." - мне длиной не нравится. А ВГК - официально - войну в стране не объявлял. Вот и получается, что "в стране введено ВП в связи с вооружённой агрессией" - не сильно удобный для написания "термин"...
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:33

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.

в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
Розлучення не обзательно связано с новым браком.

Як показує практіка жінки рідко уходять в нікуда.
мало хто нові туфлі іде купляти босою. Ну за виключенням канєшно пані Флер, вона б нікада.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:36

  Hotab написав:BIGor
Так, факт експорту послуг є, але створення ВВП


Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США.

Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .

Послуга так є в ВВП, але продукт не створений. Продукт створений в США. Це так само як наші гастарбайтери в Польщі - так вони заводять якісь долари в Україну - але результат роботи лишається на території Польщі. Так і тут - результат роботи належить США.
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:38

  Water написав:
  Letusrock написав:Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.

Я так зрозумів, пан особисто безкоштовно покинув ТОТ і ділиться власним досвідом?


Цей пан, за легендою, живе на Закарпатті
У нього немає, як він стверджує, знайомих та родичів за хребтом (так він зневажливо називає теріторію України)

Але ... він завжди точно знає, що і як відбувається на ТОТ
pesikot
