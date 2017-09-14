|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:38
M-Audio написав: _hunter написав:
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?
Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"
_hunter
Повідомлень: 10865
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:38
Faceless написав: ЛАД написав:
При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
То ви просто не знаєте передісторію. У пана вимоги ростуть швидше за доходи
Предисторию не знаю.
Но помню, он спорил на эту же тему, по-моему, на ветке об эмиграции. Я уже тогда о нём всё понял.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 26 жов, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
Повідомлень: 37053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
2
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:39
Banderlog написав:
Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?
Як там зустріч в Будапешті ? )
pesikot
Повідомлень: 12406
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:39
_hunter написав:
Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"
До сліз, ви літеру знов пропустили. Що там ваш кредит? )
stm
Повідомлень: 6019
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:43
ЛАД написав: M-Audio написав: pesikot написав:
---==== M-Audio ====----
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
---====
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
П.1 вообще лишний.
Они уже
вернулись. И пробыли на Западе недолго. Я таких тоже знаю. Но они дано уже не беженцы и говорить о них незачем
.
ЛАД, изначально было утверждение, что никто не будет возвращаться
Когда я привел пример, что возвращаются, то ты сразу - та не нужно их считать
То есть, ты делаешь то, что делаешь всегда - если тебе факты не нравятся, ты их отбрасываешь.
А потом утверждаешь, фактов у вас нет ))
pesikot
Повідомлень: 12406
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:47
BIGor написав:
Послуга так є в ВВП, але продукт не створений. Продукт створений в США. Це так само як наші гастарбайтери в Польщі - так вони заводять якісь долари в Україну - але результат роботи лишається на території Польщі. Так і тут - результат роботи належить США.
Ну то не дивно, що тебе з BIG4 аудиторів випхнули на мороз ...
Послуга - це і є створений продукт сам по собі
Тебе постригли, надали послугу і створили продукт, що ти постриженний )
pesikot
Повідомлень: 12406
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:54
pesikot написав: Banderlog написав:
Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?
Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?
Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?
Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються . То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.
Тому говорити треба не про те скільки повернеться, на базі вчорашніх опитувань.
Говорити треба скільки іще виїде мінімум за 2,5 роки
Banderlog
Повідомлень: 3759
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:56
Дюрі-бачі написав:
в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато
.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
З мільйона біженців нехай жінок 18-50
(які можуть вийти заміж) є половина. Решта - діти, пенси та чоловіки 18-60. Якщо за рік 2021 жінок вийшли заміж за поляків, то за 3+ років нехай це 5000 жінок. Тобто 10%
біженок одружилися з поляками. Не так і мало.
ЛАД написав:
Розлучення не обзательно связано с новым браком.
Отож.
Banderlog написав:
Як показує практіка жінки рідко уходять в нікуда.
мало хто нові туфлі іде купляти босою. Ну за виключенням канєшно пані Флер, вона б нікада.
Без коментарів)))
fler
Повідомлень: 5919
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:57
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?
Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?
Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?
Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються . То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.
Тому говорити треба не про те скільки повернеться, на базі вчорашніх опитувань.
Говорити треба скільки іще виїде мінімум за 2,5 роки
Кому вы объясняете?
ЛАД
2
Повідомлень: 37053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
2
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:59
Banderlog написав: ЛАД написав:
.......
Розлучення не обзательно связано с новым браком.
Як показує практіка жінки рідко уходять в нікуда.
мало хто нові туфлі іде купляти босою. Ну за виключенням канєшно пані Флер, вона б нікада.
Не спорю.
Но бывают и другие причины.
ЛАД
2
Повідомлень: 37053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
2
2
6
