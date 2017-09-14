_hunter написав:спальний вагон? Воєнний стан - так. Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?
Состояние Войны - почитайте Конституцию... ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Ой, Хантеру не подобається, що щось не оголосили, тому війна перестала бути війною, вбивства перестали бути вбивствами, обстріли - обстрілами. Зате біженця він чогось отримав, правда, ще не може сформулювати, за що
Слушайте, ну нравится вам писать "градусник" - я же не запрещаю - пишите. Я, при этом, продолжу писать "термометр" - если вы не против, конечно.
Ти починаєш вибірково бачити питання? Я бачив що «ето МІД». Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Як за що ... ЛАД же якось писав - врагі напалі ...
Ось за це _hunter статус і отримав )
Тільки ж _hunter в Німечинні про СВО нічого не писав, коли подавав на статус, він же писав про війну та своє біженство від війни
_hunter написав:Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно. А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"
Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав. Це вже дно, чи ще ні?
Як розрізняти війну з 2014 (спочатку було АТО потім воно перейменувалося в ООС у 2018) і війну з 2022 (як вона офіційно, нагадайте)? Так щоб багато літер не писати (як про це казав хантер), і щоб було зрозуміло (хантера всі зрозуміли однозначно з трьох літер), напр. АТО-війна, ООС-війна, війна-війна. Але тут чомусь креатив закінчився, тільки критика та звинувачення.
