Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1558715588155891559015591>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?

Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Ой, Хантеру не подобається, що щось не оголосили, тому війна перестала бути війною, вбивства перестали бути вбивствами, обстріли - обстрілами. Зате біженця він чогось отримав, правда, ще не може сформулювати, за що
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36851
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:27

  Hotab написав:_hunter

мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.

Це також «офіціальноє опрєдєлєніє»?

В гугле забанили? 🤔
https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/20250 ... 55873.html
_hunter
 
Повідомлень: 10868
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:29

  Faceless написав:
_hunter написав:Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Ой, Хантеру не подобається, що щось не оголосили, тому війна перестала бути війною, вбивства перестали бути вбивствами, обстріли - обстрілами. Зате біженця він чогось отримав, правда, ще не може сформулювати, за що

Слушайте, ну нравится вам писать "градусник" - я же не запрещаю - пишите. Я, при этом, продолжу писать "термометр" - если вы не против, конечно.
_hunter
 
Повідомлень: 10868
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:31

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.

Це також «офіціальноє опрєдєлєніє»?

В гугле забанили? 🤔
https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/20250 ... 55873.html

Так а де там «офіціальноє опрєдєлєніє»?

член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван сказав, і це стало «офіціальним опрєдєлєнієм», а українські посадовці не нижчого рангу називають «війна», це не достатньо офіціальне опрєдєлєніє?
Hotab
 
Повідомлень: 16935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:39

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.

Це також «офіціальноє опрєдєлєніє»?

В гугле забанили? 🤔
https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/20250 ... 55873.html

Так а де там «офіціальноє опрєдєлєніє»?

Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
_hunter
 
Повідомлень: 10868
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:40

  _hunter написав:Слушайте, ну нравится вам писать "градусник" - я же не запрещаю - пишите. Я, при этом, продолжу писать "термометр" - если вы не против, конечно.

Який нафіг градусник/термометр?
Фіверка.
Water
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:45

_hunter

Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.


Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Hotab
 
Повідомлень: 16935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:49

  Faceless написав:
_hunter написав:Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
Ой, Хантеру не подобається, що щось не оголосили, тому війна перестала бути війною, вбивства перестали бути вбивствами, обстріли - обстрілами. Зате біженця він чогось отримав, правда, ще не може сформулювати, за що

Як за що ... ЛАД же якось писав - врагі напалі ...

Ось за це _hunter статус і отримав )

Тільки ж _hunter в Німечинні про СВО нічого не писав, коли подавав на статус, він же писав про війну та своє біженство від війни
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12407
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:55

pesikot
Пітун казав, що від СВО тікати не треба, вони йдуть звільняти.
Хоча…. Хантер же і не приховує, що тікав не від пітуна, а від ЗСУ… Так може він «біженець» російський? Якого окуповує ЗСУ? Хммм..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 жов, 2025 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:57

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"

Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав.
Це вже дно, чи ще ні?

Як розрізняти війну з 2014 (спочатку було АТО потім воно перейменувалося в ООС у 2018) і війну з 2022 (як вона офіційно, нагадайте)? Так щоб багато літер не писати (як про це казав хантер), і щоб було зрозуміло (хантера всі зрозуміли однозначно з трьох літер), напр. АТО-війна, ООС-війна, війна-війна. Але тут чомусь креатив закінчився, тільки критика та звинувачення.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 жов, 2025 18:02, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41303
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

