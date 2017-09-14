|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59
flyman
Як розрізняти війну з 2014 і війну з 2022?
Додати слово «широкомасштабна»?
Ти нафлудив десятки тисяч постів тільки на цьому форумі (ще є ДОУ) , а тут слово важко додати стало? 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16935
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:04
pesikot написав: Banderlog написав: fler написав:
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.
А нічого, що все християнство виникло через невеличкий конфлікт серед іудеїв ...
І Христос - сам іудей
Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 жов, 2025 18:09, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41303
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:12
flyman написав:
Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?
В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3762
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:23
fler написав:
З мільйона біженців нехай жінок 18-50
(які можуть вийти заміж) є половина. Решта - діти, пенси та чоловіки 18-60. Якщо за рік 2021 жінок вийшли заміж за поляків, то за 3+ років нехай це 5000 жінок. Тобто 10%
біженок одружилися з поляками. Не так і мало.
Із розумінням монетарної політики погано, із розумінням різниці між внутрішнім та зовнішнім боргом погано. Тепер із простою математикою теж? Як у Вас 5000 жінок становлять 10% від півмільйона? Та й українок там більше, ніж півмільйона. Може, десь 0,5% і одружилися на поляках. Незрозуміло, чому 50+ не можуть вийти заміж...але залишимо.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:32
Banderlog написав:
Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?
Воровать и царевать как можно дольше.
Есть вполне реальный вариант условного безлимита,лет двадцать еще. Джекпот.
Как бы выбора немного, если бы и нас воровать пустили, то вполне себе неплохой план.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:34
Banderlog написав: flyman написав:
Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?
В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
Мисль ?
тут один за СВО дупою безуспішно крутить
Моя думка в тому, що ти в релігії нічого не розумієшь, символ віри не знаєшь, про нестяжатєльство, взагалі не чув.
Як і про проповідь
Всі твої знання про релігію - це "я в двадцятці церкви", "з Онуфрієм в бані був"
А по темі гілкі - повне мовчання про Путіна.
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни
PS. Я тут прочитав один цікавий вислів
"Кого ви не можете/не хочете критикувати, той вами і керує"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12407
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:36
Faceless написав:
Молода людина, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.
В країну, яка колись зачиняла кордони на виїзд, хотіти повернутись щоб потім "знову поїхати кудись", захочеться не скоро
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:42
Hotab написав:_hunter
Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10868
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:46
Hotab написав:flyman
Як розрізняти війну з 2014 і війну з 2022?
Додати слово «широкомасштабна»?
Т.е. во Вторую Мировую - масштабы (в Союзе) были поменьше? - они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 26 жов, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10868
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:59
pesikot написав:
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни
шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе...
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.
План перемоги на полі бою не спрацьовує і це мяко кажучи неспрацьовує.
Ти певен що зараз не буде пару локальних обвалів фронту? Це спричинить нову хвилю сзч...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3762
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|142352
|
|
|1493
|332942
|
|
|6076
|1018693
|
|