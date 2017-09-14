RSS
  #<1 ... 15588155891559015591
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:18

  _hunter написав:

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.


Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?

Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.


министр иностранных дел Ван перед пресою каже , то це як «офіціальноє ліцо», міністр МЗС України чи Президент України робить те саме - це вони кажуть як частноє? А чому так? :D
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23

_hunter

они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...


А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?
Флуман спитав, як в Україні (яким терміном) відрізняють війну 2014 і війну 2022. Я відповів, що всі хто живе в Україні розрізняють її цим словом. Ну крім Хантера, який називає СВО :lol:
Але тут незрозуміло, чи з України і якої її частини він поїхав івакуіроватись. Може йому і правильніше використовувати російську мову і «СВО» 😅
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.


тільки після отримання далекобійних кабалістичних ракет :)
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25

  Hotab написав:

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.

Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?

Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.

А чому так?

А потому так, что войну нужно не _говорить_, а _объявлять_ - если она, конечно, в стране идет. Если не идет - можно не объявлять.
