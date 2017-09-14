|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:18
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
министр иностранных дел Ван перед пресою каже , то це як «офіціальноє ліцо», міністр МЗС України чи Президент України робить те саме - це вони кажуть як частноє? А чому так?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16935
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23
_hunter
они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...
А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?
Флуман спитав, як в Україні (яким терміном) відрізняють війну 2014 і війну 2022. Я відповів, що всі хто живе в Україні розрізняють її цим словом. Ну крім Хантера, який називає СВО
Але тут незрозуміло, чи з України і якої її частини він поїхав івакуіроватись. Може йому і правильніше використовувати російську мову і «СВО» 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16935
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
А чому так?
А потому так, что войну нужно не _говорить_, а _объявлять_ - если она, конечно, в стране идет. Если не идет - можно не объявлять.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10868
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|142352
|
|
|1493
|332942
|
|
|6076
|1018693
|
|