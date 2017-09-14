|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:37
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
тут на форуме народу приспичило
«Обьявлять» приспічило лише тобі))
Тебе показалось))
Хм.. ти єдиний тут це вимагаєш
_hunter написав:
[ войну нужно не _говорить_, а _объявлять.
Всім іншим достатньо , що вона є і ми обороняємось. Тобі ж необхідно щоб ми її оголосили Росії. Поясни логіку своїх вимог?
Hotab
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:38
_hunter написав:
А потому так, что войну нужно не _говорить_, а _объявлять_ - если она, конечно, в стране идет. Если не идет - можно не объявлять.
Мы прислушаемся к вашему, важному для всех, мнению.
alex_dvornichenko
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:39
Shaman
на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Я на вас Флаймана натравлю з базовим доходом в 100 дол ))
Він знає де білки горіхи ховають , по 4 ящики з парку на колясці дитячій везе.
Франт каже що босий, щоб туфлі економити, я не вірю, надто холодно
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:41
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
войну нужно
Кому нужно і для чого?
А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»?
Для чего - понятия не имею: тут на форуме народу приспичило. А кому - вон тому "народу".
Говорить "халва" можно сколько угодно. Для того, что бы в стране "настала" война -- ее нужно объявить. Других вариантов - не придумали, увы.
тому треба використовувати термін ворога... щоб називати війну війною не треба офіційного наказу. а використовувати СВО - це треба бути чисто ватним росіянином. або посіпакою. враховуючи, які провокативні тези тут штовхаєш, я особисто вже не певен, чи ти дійсно в Німеччині й взагалі - чи реальна людина. а допомога в тебе схоже, навіть якщо й в євро, то в платника - точно в рублях
Shaman
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:43
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
тут на форуме народу приспичило
«Обьявлять» приспічило лише тобі))
Тебе показалось))
Хм.. ти єдиний тут це вимагаєш
_hunter написав:
[ войну нужно не _говорить_, а _объявлять.
Тебе опять показалось: _объясняю_, а не требую -- "говорить "халва" -- бессмысленно". Если, конечно, цель - не разговоры
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:47
pesikot написав: Banderlog написав:
В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
...
Всі твої знання про релігію - це "я в двадцятці церкви", "з Онуфрієм в бані був"
А по темі гілкі - повне мовчання про Путіна.
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни
...
я йому не один раз задавав питання, хто Патріарх його церкви? не бачить цього питання
Shaman
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:49
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
войну нужно
Кому нужно і для чого?
А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»?
Для чего - понятия не имею: тут на форуме народу приспичило. А кому - вон тому "народу".
Говорить "халва" можно сколько угодно. Для того, что бы в стране "настала" война -- ее нужно объявить. Других вариантов - не придумали, увы.
тому треба використовувати термін ворога...
Я же говорю - мне не прям что бы сильно принципиально: могу "агрессия" писать - как ЕС задекларировал. Могу "кризис" - как Китай. Штаты - "конфликт"...
С обоими терминами (в отличии от трех-буквенного) проблема в том, что нужно пояснения дописывать (если по-правилам): конфликт - "где?". Агрессия "кого, на кого - и вооруженная". Кризис - "наверное же - не финансовый?"...
И все из-за того, что в одной стране ВГК сильно стеснительным оказался...
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:50
M-Audio написав: Water написав:
Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?
От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
оці всі опитування - це трохи умовність. тоді ще треба додати - за умови, що знімають всі пільги. так легко розповідати - залишусь - з правами, як у німця. дадуть права як у сирійця - й підселять до них на стадіон - я подивлюсь на настрої...
Shaman
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:53
M-Audio написав:
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
у нас багато ж виїхало? тому житла може виявитися більше, ніж гадають. по селах й до війни вільних хат було чимало - бери й живи.
Shaman
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:54
_hunter
говорить "халва" -- бессмысленно"
Так а оголошувати війну, як хочеш ти, сміслєнно? Халва стане солодшою?
тоді ще треба додати - за умови, що знімають всі пільги.
Саме так.
В нинішньому статусі (доступ до всіх благ як німець, 500 ойро на півко, безлімітне перебування) - одна відповідь, без цього всього - інша.
Hotab
