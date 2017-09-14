|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:54
Shaman написав: M-Audio написав: Water написав:
Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?
От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
оці всі опитування - це трохи умовність. тоді ще треба додати - за умови, що знімають всі пільги. так легко розповідати - залишусь - з правами, як у німця. дадуть права як у сирійця - й підселять до них на стадіон - я подивлюсь на настрої...
тоді ще треба додати, что этих пильг - кроме Германии (чуть больше ляма - из восьми) - и нет нигде больше
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:57
fox767676 написав: flyman написав:
а по суті біженства для М1822 є що?
бо тобі часто заходить починати обговорювати особистості, а не інформацію що доноситься носієм
біженство там не основна теза
він доніс своїй аудиторії що європейці бачать українських чоловіків перш за все як солдат
такий ось світовий розподіл праці
чи є серед його аудиторії класичні незламо-потужники єврооптимісти , для яких це б новиною - питання
чи подивляться це відео представники цієї категорії га форумі - питання
для мене ці тези були зрозумілі давно, і без гальмл-каратиста, коли я тут писав що расові французи їхати сюди вмирати заради безпеки диванних переможників не поїдуть - ображалися
ще одна версія щодо М1822
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:59
Hotab написав:_hunter
говорить "халва" -- бессмысленно"
Так а оголошувати війну, як хочеш ти, сміслєнно
? Халва стане солодшою?
Да: ибо - таков Закон
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає ...
Т.е. сейчас в стране происходит "збройна агресія" - не более. Ну да - плюс "небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності".
Хотя, "в стране - збройна агрэсия" - тоже как-то странно звучит.
Но, опять же: если "народ" типает от трех-буквенного сокращения - уговорили: буду "ЗА" писать
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 26 жов, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав: Shaman написав: M-Audio написав:
От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
оці всі опитування - це трохи умовність. тоді ще треба додати - за умови, що знімають всі пільги. так легко розповідати - залишусь - з правами, як у німця. дадуть права як у сирійця - й підселять до них на стадіон - я подивлюсь на настрої...
тоді ще треба додати, что этих пильг - кроме Германии (чуть больше ляма - из восьми) - и нет нигде больше
що ти взагалі знаєш про пільги, наш російськомовний провокатор? ти зараз на якому етапі в Німеччині за легендою? ти ж не назвеш... в Німеччині дають допомогу на час вивчення мови, на яку можна жити, - це виключення. але навіть право працювати - це теж пільга. ти про це не знав?
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:03
Hotab
а взагалі він домагається свого - використав СВО - й кілька сторінок ми це мусолимо, хоча для будь-якого адекватного українця - це маркер. й слово війна він не бачить підстав використовувати - з ним й так все ясно. тому його треба лише в ігнор.
скарга 3-2-1
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
оці всі опитування - це трохи умовність. тоді ще треба додати - за умови, що знімають всі пільги. так легко розповідати - залишусь - з правами, як у німця. дадуть права як у сирійця - й підселять до них на стадіон - я подивлюсь на настрої...
тоді ще треба додати, что этих пильг - кроме Германии (чуть больше ляма - из восьми) - и нет нигде больше
...... право працювати - це теж пільга. ти про це не знав?
Благодаря безвизу Порошенко: _сразу_ после нахождения рабодателя (по запросу оного) это право "выдается" всем - еще со времен того самого безвиза. ти про це не знав?
_hunter написав:
Благодаря безвизу Порошенко: _сразу_ после нахождения рабодателя (по запросу оного) это право "выдается" всем - еще со времен того самого безвиза. ти про це не знав?
То в ФСБ-шных учебниках ошибка. Безвиз никогда не давал право на работу, даже "по запросу работодателя". Ну если не считать "запросом" весь пакет процедур получения разрешения на привлечение иностранного работника и оформления ему рабочей визы.
Shaman написав:Hotab
а взагалі він домагається свого - використав СВО - й кілька сторінок ми це мусолимо, хоча для будь-якого адекватного українця - це маркер. й слово війна він не бачить підстав використовувати - з ним й так все ясно. тому його треба лише в ігнор.
скарга 3-2-1
Справа в тому, що уявити, що будь який українець, хоч адекватний, хоч ні, стане використовувати термін "СВО" було неможливо. "СВО" -- це виключно росіянська прерогатива, яка навіть їм була не до вподоби, може крім найбільш упоротих, але яку вони змушені були використовувати під загрозою покарання. Українці, яким використання слова "війна" нічим не загрожує, не користуються цим терміном окрім як для показухи, навіть якщо вони ментально на російському боці.
M-Audio написав: _hunter написав:
Благодаря безвизу Порошенко: _сразу_ после нахождения рабодателя (по запросу оного) это право "выдается" всем - еще со времен того самого безвиза. ти про це не знав?
То в ФСБ-шных учебниках ошибка. Безвиз никогда не давал право на работу, даже "по запросу работодателя". Ну если не считать "запросом" весь пакет процедур получения разрешения на привлечение иностранного работника и оформления ему рабочей визы.
Безвиз давал возможность не сильно напрягаяь - работодателя найти. Потом - с приглашением на работу - в миграционку. И через неделю-другую - получаем разрешение на работу на пару с ВНЖ.
M-Audio написав:
Справа в тому, що уявити, що будь який українець, хоч адекватний, хоч ні, стане використовувати термін "СВО" було неможливо. ......
Я ж там чуть выше написал - все, убедили -- "в стране ЗА".
