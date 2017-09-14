Ему доложил лично Трамп?
|
|
|
Додано: Пон 27 жов, 2025 00:24
Додано: Пон 27 жов, 2025 00:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тенденция хорошая
Біла Церква. Поліція та ТЦК намагались забрати чоловіка, але коли почав збиратись натовп людей – втікали
ㅤ
Додано: Пон 27 жов, 2025 00:41
Очередные гадания на собачьей мозоли
Додано: Пон 27 жов, 2025 00:52
Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.
Вот прямое доказательство ганебной заманухи:
""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"
Нью-Васюки прямо.
Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.
Додано: Пон 27 жов, 2025 00:55
Додано: Пон 27 жов, 2025 01:06
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.
Додано: Пон 27 жов, 2025 02:09
Самое интересное, что профита с этого не имеют и настоящие евреи.
Этот уважаемый человек живёт в Украине.
У нас, конечно, церковь отделена от государства, но не очень далеко. И глава общины (тем более, общины исторически всегда преследуемой) обязан поддерживать хорошие отношения с властями. И по мере возможности высказываться в их поддержку.
Кому и зачем сегодня нужно было именно такое высказывание, гадать не буду, в кулуары власти не вхож. Тем более, что доступен только маленький фрагмент его выступления. Что ещё происходило и говорилось на этом "мероприятии сообщества INSPIRA business club", не известно. Возможно и такое элементарное объяснение - это просто часть политики государства на выбивание финансовой помощи.
Додано: Пон 27 жов, 2025 03:17
Удивило многостраничное обсуждение _hunter"а с его "СВО".
Хотя для сегодняшнего форума это естественно.
Здесь давно почти не обсуждаются мысли и взгляды, проблемы и возможные способы их решения. Обычно всё сводится к оплёвыванию личностей и оскорблениям. И цеплянию к мелочам.
Да, у нас война. Настоящая. Со смертями, инвалидами, разрушениями, сломанными человеческими жизнями.
Но главный вопрос не в том, что _hunter называет это "СВО". Если бы он пошёл защищать Украину в войне против росс. агрессии, но при этом говорил, что он воюет "против росс. СВО", да и бог с ним.
Главный вопрос в том, что он (и многие другие) не хотят участвовать ни в войне, ни в СВО. Вот это проблема. Если бы, как ему хочется, ВР и Президент объявили "военный стан" или что там надо по его мнению, он бы немедленно вернулся из Германии и пошёл в ЗСУ? Кто-то сомневается, что нет?
Вот это проблема. А название... Тоже имеет значение, но явно не главное.
И всякие эвфемизмы мы тоже использовали.
Флай правильно напомнил, что в 2014 у нас тоже была не "война", а "АТО". Хотя была самая настоящая война, только на ограниченной территории, а не по всей Украине.
Ну и, например, "СЗЧ". Раньше это просто называлось дезертирство. И весьма строго каралось.
Можно посмотреть статью "Special military operation" -
P.s. Кстати, изначально планировалось это Путиным и его генералами (в частности, "талантливым" Герасимовым) именно как лёгкая и краткосрочная СВО. Да и западными экспертами оценивалась так же. Но, спасибо и СЛАВА ЗСУ, "что-то пошло не так".
Додано: Пон 27 жов, 2025 03:55
Интересное у еас законодательство.
Насколько понимаю, право на выезд они тоже имеют.
Но при этом
Т.е. дорога в один конец - женшина не обязана идти в армию, но уж если пошла, то на полную катушку, бессрочно. Правда, последняя цитата без ссылки на закон.
Не очень понятно, почему в тексте статьи ссылка на "Законопроект №2664" (о постановке женщин на воинский учёт), в то время как он принят ещё 07.10.2022.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|