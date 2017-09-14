Сергій ФурсаАле часто ухвалюються прямо протилежні речі.І одна справа, коли люди, що ухвалюють рішення, думають, що війна може тривати роками. І виходять із цієї логіки. А інша — коли чекають швидкого завершення. Якщо ви думаєте, що вибори за три місяці, вам важливо, щоб вас любили. А якщо ви думаєте, що війна може бути ще три роки — для вас головне, щоб країна вижила. І логіка виживання часто змушує ухвалювати непопулярні рішення. Бо альтернатива занадто неприємна. А логіка виборів говорить про популярні рішення.Логіка виборів каже, що після картонкового майдану треба повернути любов молоді. І тоді раптом з’являється рішення про дозвіл на виїзд із країни тих, кому 18−22. У результаті, з країни поїхало дуже багато молодих людей. Скільки — сказати важко. Але точно йдеться про понад 50 тисяч чоловіків. Не кажучи вже про те, що у кожного з них може бути дівчина. Тоді просто треба множити першу цифру на два. Так, іноді дівчини немає. Іноді дівчина вже за кордоном. Іноді у хлопця є хлопець, і вони вже відображені в статистиці польських прикордонників. Але суті це не змінює. Україна одномоментно втратила сотні тисяч молодих людей.І так, кажуть, що це треба було зробити, щоб зупинити вивіз батьками хлопців 17 років. Які масово вступали в університети Європи.Ну, по-перше, краще, щоб українців навчалися в європейських університетах, ніж працювали на європейських будівельних майданчиках. А по-друге, ефективніше і раціональніше було б поширити заборону на вивіз хлопців з 14 років. Бо в 14 років батьки неготові допустити, щоб дитина жила в іншій країні сама. Та і до потенційної мобілізації ще 9 років — ціла вічність. Тому навряд чи би почали масово вивозити 13-річних. Так, це було б не популярно. Але корисно для держави під час війни. А натомість ухвалене популярне рішення. І тисячі молодих людей поїхали за кордон.І це трапилося в той момент, коли найбільшим викликом, найбільшою проблемою, для українського бізнесу є брак кадрів