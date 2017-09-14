То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи
Та ну як мєлочі Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто. Спортзали Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
Там важно выделенное слово. Относительно вклада в ВВП от экспорта усдуг. С последним абзацем полностью согласен.
В цьому світі все відносно Але є кілька методів підрахунку ВВП
Огляд від ШІ ВВП розраховують трьома основними методами: за витратами, за доходами та за доданою вартістю. 1. Метод витрат Що це: Підсумовує всі витрати на кінцеві товари та послуги в економіці. Формула: \(ВВП=C+I+G+(X-M)\). \(C\): споживчі витрати домогосподарств. \(I\): інвестиційні витрати підприємств. \(G\): державні витрати. \(X\): експорт товарів і послуг. \(M\): імпорт товарів і послуг. 2. Метод доходів Що це: Сумує всі доходи, отримані від виробництва товарів і послуг, включаючи оплату праці, прибуток та податки. Формула: \(ВВП=\text{Заробітна\ плата}+\text{Прибуток}+\text{Рента}+\text{Відсотки}+\text{Податки}-\text{Субсидії}\). Включає: Заробітну плату найманих працівників. Прибуток підприємств. Ренту (орендну плату). Відсотки. Непрямі податки на виробництво і імпорт (за вирахуванням субсидій). 3. Метод доданої вартості (виробничий) Що це: Підсумовує вартість усіх товарів і послуг, вироблених у країні, за вирахуванням вартості проміжного споживання (сировини, матеріалів, напівфабрикатів). Формула: \(ВВП=\Sigma (\text{Валовий\ випуск}-\text{Проміжне\ споживання})\). Принцип: Знижує подвійне врахування, оскільки враховується тільки вартість, додана на кожному етапі виробництва
Таким чином якщо умовних 300 000 осіб(2,5% від працюючих) отримують дохід в 10% То їх вклад у ВВП - +/-10% , що по методу витрат, що по методу доданої вартості, що по методу доходів
Ой+ написав:Я от нещодавно мав спілкування із десятком молодих людей +20, то ситуація така, хлопці виїжджають, залагоджуючи свої питання, дівчата також або приїхали по хлопців, або їдуть до хлопців. Я навіть заскочений масштабами.
Есть такое... В копилку "погранцы не видят массового выезда молодых М"
Створивши послугу ойтішнік ВВП вже створив. Хоч кінцевий продукт і в США. Ну і своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні. Якщо звичайно не плюшкін на 120 дол з горіхами відібраними у білок в міському парку .
Послуга так є в ВВП, але продукт не створений. Продукт створений в США. Це так само як наші гастарбайтери в Польщі - так вони заводять якісь долари в Україну - але результат роботи лишається на території Польщі. Так і тут - результат роботи належить США.
Давай так мухи окремо, котлети -окремо 1 Українець працює в Україні створюючи продукт на замовлення іншої Держави і за це отримує кошти від іншої Держави. Ці кошти заходять в Україну.... і той хто створював продукт для іншої Держави створює ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ попит на продукцію а - створену в Україні б - імпортовану в Україну отже ВВП який створила ця людина = (отримані кошти) - (закуплені імпортовані товари) 2 Українець який працює за кордоном і виконує замовлення закордонної організації. Отримує кошти там і частину з них відправляє в Україну (сімї) ВВП=(отримані кошти в Україні)- (закуплені імпортовані товари) 3 Іноземець працюючий в Україні і виконуючий замовлення України ВВП=створене в Україні - відіслані кошти сімї за кордон якщо все що отримав-тут потратив-то взагалі пофік він українець чи іноземець.
ПС це дико спрощено і на пальцях, але +/- відповідає суті.
Я от нещодавно мав спілкування із десятком молодих людей +20, то ситуація така, хлопці виїжджають, залагоджуючи свої питання, дівчата також або приїхали по хлопців, або їдуть до хлопців. Я навіть заскочений масштабами.
Сергій Фурса Але часто ухвалюються прямо протилежні речі. І одна справа, коли люди, що ухвалюють рішення, думають, що війна може тривати роками. І виходять із цієї логіки. А інша — коли чекають швидкого завершення. Якщо ви думаєте, що вибори за три місяці, вам важливо, щоб вас любили. А якщо ви думаєте, що війна може бути ще три роки — для вас головне, щоб країна вижила. І логіка виживання часто змушує ухвалювати непопулярні рішення. Бо альтернатива занадто неприємна. А логіка виборів говорить про популярні рішення. Логіка виборів каже, що після картонкового майдану треба повернути любов молоді. І тоді раптом з’являється рішення про дозвіл на виїзд із країни тих, кому 18−22. У результаті, з країни поїхало дуже багато молодих людей. Скільки — сказати важко. Але точно йдеться про понад 50 тисяч чоловіків. Не кажучи вже про те, що у кожного з них може бути дівчина. Тоді просто треба множити першу цифру на два. Так, іноді дівчини немає. Іноді дівчина вже за кордоном. Іноді у хлопця є хлопець, і вони вже відображені в статистиці польських прикордонників. Але суті це не змінює. Україна одномоментно втратила сотні тисяч молодих людей. І так, кажуть, що це треба було зробити, щоб зупинити вивіз батьками хлопців 17 років. Які масово вступали в університети Європи. Ну, по-перше, краще, щоб українців навчалися в європейських університетах, ніж працювали на європейських будівельних майданчиках. А по-друге, ефективніше і раціональніше було б поширити заборону на вивіз хлопців з 14 років. Бо в 14 років батьки неготові допустити, щоб дитина жила в іншій країні сама. Та і до потенційної мобілізації ще 9 років — ціла вічність. Тому навряд чи би почали масово вивозити 13-річних. Так, це було б не популярно. Але корисно для держави під час війни. А натомість ухвалене популярне рішення. І тисячі молодих людей поїхали за кордон. І це трапилося в той момент, коли найбільшим викликом, найбільшою проблемою, для українського бізнесу є брак кадрів https://nv.ua/ukr/opinion/tramp-vidmovi ... 54687.html
Я от дивлюсь по сусідству, то вже так і нема кого сильно мобілізовувати, частина вже відвоювали, частина далеко. Можна вірити селянам, що в містах повно мажорів, містянам, що в селах забиті підвали ухилянтами, але найбільше кого бачу, то вже пенсіонерів яким за 70.
Незламник Фурса "шкодує" що кріпакам з МПХ дозволено виїзд.
Dmitry Pasternak-Taranushenko А в Україні ж стільки десятиліть свято вірували у канадійську діяспору! Куди котиться світ? Що сі стало з усіма нашими улюбленими національними міфами? Вибачте, мітами. Діяспора чомусь навчить, вплине тощо. Там знають і вміють набагато краще. Бо взірцева цивілізована країна G7, з ВВП, вищим за російський. По факту... Виявилося те, що виявилося. Що люди живуть в іншому, якось дуже неквапливому щодо російсько-української війни часі, в іншому просторі, з іншими, не українськими проблемами. В іншому хронотопі. І зовсім не так там у них все прозоро, як тут звикли розповідати. 2 роки очікування 25 бронетранспортерів. На виході 0 бронетранспортерів. Без пояснення причин. Потужно, коротше кажучи. «Канада скасувала план із передання відремонтованої бронетехніки Україні. Про це повідомив міністр національної оборони країни Девід МакГінті комітету Палати громад, передає CBC. За його словами, контракт на постачання Києву відремонтованих легких броньованих машин офіційно анульовано. Йдеться про 25 списаних бронетранспортерів компанії Armatec Survivability, які майже два роки тому Міністерства національної оборони передало для відновлення в Дорчестері (провінція Онтаріо). План із передання Україні бронетранспортерів фігурував у квартальному звіті федерального агентства до літа 2025 року, проте пізніше "загадковим чином" був скасований "Наразі ухвалено рішення про розірвання контракту з цією компанією. Я не можу далі обговорювати суть питання. Подивимося, як розвиватимуться відносини з департаментом і підрядником", – заявив МакГінті, не розповідаючи деталей. CCC також відмовилася відповідати на запитання про цю угоду, пославшись на "зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці". (Джерело: Ліга).
_hunter написав:Если войну никто не объявлял - откуда она взялась? Сами, я напомню - только кошки родятся...
Россия объявила войну Украине, совершив действия, которые классифицируются как начало войны, а именно: пересечение регулярными войсками границы и обстрел суверенной территории другого государства. В стране, относительно которой объявлена и фактически ведётся война, объявлено военное положение. И этой стране нет никакой необходимости объявлять войну той стране, с которой она и так уже в войне не по своей воле.