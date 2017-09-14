RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ущерб нанесенный бомбардировками инфраструктуре может быть такой
что никто не возьмется инвестировать в восстановление Украины после войны
кроме тех геополитических центров, которые готовы обеспечить териториям Украины полную безопасность. И это точно не Европа с США
и даже если поле боя останется за ЗСУ, в перспективе - перспективы нет
В этом и цель рос. бомбардировок
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:45

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.

Це вам так з армії видиться, а в тилу усе інакше, інакше просто навпаки)
Ракетами ж і по мирняку бють...там стає небезпечно патріотично налаштованим громадянам.


Я понимаю что ты обозлен, поэтому наперекор убеждениям и логике поддержал незламницкий тезис, лишь бы против киевлян которых ты ненавидишь, независимо от их личных убеждений.
Но ты типа христианин ,можешь смиренно считать что отрабатываешь грехи 90х когда прыгал с унаунсо
нікого я не навиджу. І плював на їх убєждєнія.
Ніяких особливих прєдубєждєній проти киян нема.
думаєте що я тут мягкий і пухнастий та жалісливий до побратимів?) Гріхів тут не менше начіплюється ніж в 90х було)
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
Так з тилу можно воювати хоть 40 років. Поки достатньо дурних на лбз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:46

  fox767676 написав:
  Сибарит написав:
  fox767676 написав:но если не начнут деэскалацию со всеобъемлюющего возушного перемирия до конца года, то развитие событий пойдет по крайне негативному треку

Как-то странно...
Когда мы научились огрызаться в воздухе, нам сразу же предлагают воздушное перемирие. Чтобы что? Чтобы оставить только окопную войну, где нас закидывают мясом?
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Если перемирие, то перемирие везде.


точно также подоляки в 2022 ракссказывали что путин валяется в ногах и умоляето рпв по лбз, "но мы таки нескорени что возьмем все"
поогрызайтесь на боксера-супертяжа
вам\нам никто еще ничего не предлагает
это придется проделать колоссальную дипломатическую работу с КНР и прочим бриксом чтобы они нажали на рф и склонили к воздушному перемирию из гуманитарных соображений
а рф будет тянуть время по-максимуму
на этом этапе можно и поогрызаться, но это именно что огрызание в ответ на калечащие удары
А я уж решил, что прозевал важную новость, начал лихорадочно искать. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:50

  Banderlog написав:............
Мені не подобається перехід війни в ато 2.
Так з тилу можно воювати хоть 40 років. Поки достатньо дурних на лбз.
Так в тылу примерно так с самого начала. Якраз зараз трошки гірше стало.
ЛАД
